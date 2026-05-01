Morten Siht jättis Viljandi järvejooksu võidu kodulinna

Oma esimese Viljandi järve jooksu võidu teeninud Siht, kes mullu oli teine, läbis 12 km pikkuse põhidistantsi ajaga 36.41. Teise koha sai Deniss Šalkauskas (36.56), kolmandaks tuli Karel Hussar (37.58).

Alates 2021. aastast on suurjooksu üldvõidu teeninud erinev sportlane, aga naiste seas krooniti teist aastat järjest meistriks Liis-Grete Hussar (41.43). Naiste seas oli teine Laura Maasik (42.23) ja kolmas Helen Bell (43.42).

Kokku sai reedel tulemuse kirja 3019 jooksjat.