Morten Siht jättis Viljandi järvejooksu võidu kodulinna

Morten Siht 2022. aasta murdmaajooksu EM-il Autor/allikas: Chiara Montesano/European Athletics
Reedel toimunud 97. jooksu ümber Viljandi järve võitis esmakordselt 21-aastane kohalik mees Morten Siht.

Oma esimese Viljandi järve jooksu võidu teeninud Siht, kes mullu oli teine, läbis 12 km pikkuse põhidistantsi ajaga 36.41. Teise koha sai Deniss Šalkauskas (36.56), kolmandaks tuli Karel Hussar (37.58).

Alates 2021. aastast on suurjooksu üldvõidu teeninud erinev sportlane, aga naiste seas krooniti teist aastat järjest meistriks Liis-Grete Hussar (41.43). Naiste seas oli teine Laura Maasik (42.23) ja kolmas Helen Bell (43.42).

Kokku sai reedel tulemuse kirja 3019 jooksjat.

Toimetaja: Anders Nõmm

#harjutatargalt

#liigukaasa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo