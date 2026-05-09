44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

Karel Hussar 44. Tartu maastikumaratoni finišis. Autor/allikas: Tartu Maratoni Klassik/Facebook
Laupäeval toimunud 44. Tartu maastikumaratoni põhidistantsi, poolmaratoni võitis Karel Hussar. Naiste seas tuli esikohale Liis-Grete Hussar.

Hussar ületas lõpujoone ajaga 1:07.54, edestades teiseks tulnud Olavi Allast minuti ja üheksa sekundiga. Kolmandana lõpetas Bert Tippi, kelle tulemuseks oli 1:12.40, vahendab Marathon100.com.

Liis-Grete Hussari võiduajaks märgiti 1:18.56. Ka tema edumaa järgnevate jooksjate ees oli muljetavaldav. Teise koha sai Helen Bell, kes kaotas võitjale kolme minuti ja viie sekundiga. Talle järgnes kolmandana Katrin Lehtpuu (1:26.06).

Nii Liis-Grete kui Karel Hussar võitsid Tartu maastikumaratoni ka mullu.

Liis-Grete Hussar 44. Tartu maastikumaratoni finišis. Autor/allikas: Tartu Maratoni Klassik/Facebook

42 km pikkusel võistlusmaal oli kiireim Kenny Kivikas (2:34.03). Teise koha võttis distantsi esimeses pooles Kivikasele konkurentsi pakkunud, kuid seejärel rajal valesti pööranud Aleksandr Kuleshov (2:41.14). Kolmas oli Joosep Tammemäe tulemusega 2:50.56.

Naistest võitis sel distantsil Külli Sizask, lõpetades ajaga 2:51.14. Esikolmikusse mahtusid veel Kadiliis Kuiv (3:08.13) ja Merlin Aavik (3:18.47).

Toimetaja: Henrik Laever

