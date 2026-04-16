Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

Erinevaid põlvkondi ühendava koolinoorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja kolmandal vabariiklikul etapil oli stardis üle 300 noore 80 erinevast koolist ja mitmel alal ohustati sarja rekordit.

Vanema vanusegrupi poiste kuulitõuke võitis 14-aastane, aga juba 1.90 pikk Markus Joa. Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilane tõukas kolmekilost kuuli 17 meetrit ja 27 sentimeetrit. Sarja rekordist, mis kuulub järjest Eesti noorte rekordeid püstitanud Konrad Kruusele, jäi tal puudu vaid neli sentimeetrit.

"Kruuse näitab ette, et Eesti poisid võivad ka kuuli kaugele tõugata. Sama käib ka kettaheite kohta. Ma arvan, et heitealadel on Kruuse ja Joa need, kes toovad tulevikus Eestile kuulsust kõrgemal tasemel," ütles Markus Joa kogenud treener Mihkel Lembit.

Nooremate poiste kuulitõuke võitja Art Aleksander Tatter koos treenerist isa Ahto Tatteriga Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Noori autasustas Pekingi ja Londoni olümpiamängudel võistelnud maanteerattur Grete Treier, kes alustas oma erilist sportlasteed Tartus just kergejõustiklasena. Ta rõhutas, et hea tulemuse jaoks oli vaja koguda kümneid tuhandeid treeningkilomeetreid, kuid sama oluline roll oli ka ajutreeningul.

"Ma arvan, et enamikel aladel on vaja mõelda, kuidas tulemust saavutada. Milleks sa valmistud, millele sa mõtled, millest sa unistad. Jalgrattaspordis on vaja taktikat mõelda, nagu seda tuleb teha ka kergejõustikus," ütles mainekatel velotuuridel edukalt võistelnud Treier.

Nooremate poiste kuulitõuke võitis Art Aleksander Tatter. Tallinna Reaalkooli 12-aastane õpilane tõukas kahekilost kuuli 15 meetrit ja 59 sentimeetrit, millega tõusis sarja edetabelis teisele kohale. Vanalinna Hariduskolleegiumi võistkonnale püüdsid punkte alles üheksa-aastane Mihkel Puik ja kümneaastane Uku Niinemets, kes on Johannes Ermi fännid.

"Äge on siin see, et ma saan võistelda, aga raske on see, et mul tuleb pinge peale, kui vanemad võistlust vaatavad," ütles isalt esinemiseks julguse saanud Uku Niinemets.

Intervjuud annavad koolivennad Uku Niinemets ja Mihkel Puik Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Nooremate poiste kaugushüppe võitis 5 meetri ja 50 sentimeetriga Bert Andri Soomlais Tallinna Ühisgümnaasiumist. TV 10 edetabelis, kus on tulemused 1971. aastast alates, möödus ta Hans-Christian Hausenbergist ja Rasmus Mägist.

Nooremate tüdrukute teivashüppes oli osavaim Regina Roomet Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist. "Tahtsin võita, et näidata oma võimeid ja saada auhinnaks selle suure nätsupaki. Meil on klassis kõige popim inimene see, kes jagab kõigile nätsu," ütles võidust suurt rõõmu tundnud Roomet.

Nooremate tüdrukute teivashüppe võitja Regina Roomet Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Viiendat kohta jagas teivashüppes Claudia Bell Tallinna Prantsuse Lütseumist, kelle ema Helen Bell jooksis samal ajal Milanos välja Eesti naiste kõigi aegade 11. tulemuse maratonis (2:40.32). "Ta jookseb päevas tundide kaupa. See on julm. Ma ei suudaks kunagi nii palju trenni teha," rääkis Claudia vaimustusega ema jooksutahtest.

Pärast kolme etappi hoiab suurte koolide tasavägises võistluses jätkuvalt liidrikohta Põlva Kool (14 937 punkti), kellele järgnevad Laagri Kool (14 884 punkti) ja Rakvere Reaalkool (14 717 punkti)

Väiksemate koolide arvestuses kindlustas oma liidrikohta Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium (13 159 punkti). Teisel kohal on Orissaare Gümnaasium (11 533 punkti) ning kolmandal kohal on Ruila Põhikool (11 424 punkti).

Saate operaatorid on Andres Suurevälja, Rudolf Hüdse, Märt Viisileht, heli eest kandis hoolt Gert Mäll, parimad plaanid monteerisid kokku Karel Karro ja Margus Vettik ning noori küsitles saate toimetaja ja režissöör Anu Säärits.