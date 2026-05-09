Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

Itaalia velotuuri ehk Giro d'Italia teise etapi (Burgas - Veliko Tarnovo; 221 km) võitis Uruguay rattur Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), kes sai endale ka roosa liidrisärgi. Madis Mihkels (EF Education Easy-Post) ületas finišijoone 98. mehena.

221 kilomeetri pikkusel etapil, mis viis velotuuri Burgase linnast üle Balkani mägede Veliko Tarnovosse, rebisid ette itaallane Mirco Maestri ja hispaanlane Diego Pablo Sevilla. Team Polti VisitMalta mehed veetsid pea 200 kilomeetrit kahe liidrina, aga 27 kilomeetrit enne finišijoont püüdis peagrupp nad kinni.

Vaid kuus kilomeetrit hiljem toimus vihmasel asfaldil aga kole õnnetus, mille käigus kukkusid mitmed ratturid vastu teepiiret. Nende hulgas oli näiteks mullu Vueltal mägedes võidutsenud Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) ning Adam Yates, kes üritas veel verisena edasi sõita. Õnnetuse järel vajasid mitmed mehed arstiabi, üks viidi ära kanderaamil.

Peagrupil tõmmati seejärel hoog maha, kuid umbes 15 kilomeetrit enne lõppu lasti nad uuesti väntama. Ohjadest haaras mullune võitja Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kellega tulid kaasa vaid Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarche). Van Eetvelt korraldas kilomeeter enne lõppu veel rünnaku, aga grupp oli 20-sekundilise vahe kustutanud ning etapp sai hoopis ootamatu võitja, kui 24-aastane uruguaylane Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team; 5:39.25) fotofinišis karjääri esimese etapivõidu teenis. Ühtlasi sai temast esimene Uruguay rattur, kes Itaalia velotuuri etapivõidu pälvinud.

Esikolmikusse mahtusid veel sakslane Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) ning itaallane Giulio Ciccone (Lidl-Trek), kellele järgnesid kaasmaalased Christian Scaroni (XDS Astana Team), Pellizzari ja Matteo Sobrero (Lidl - Trek). Van Eetvelt ületas joone 13. mehena, Vingegaard langes 21. kohale.

Ajaloolise etapivõidu teeninud Silva kerkis üldliidriks ning edestab Storki ja Egan Bernali (Netcompany INEOS) nelja sekundiga. Esikolmikule järgnevad Thymen Arensman (Netcompany INEOS) ja Ciccone, kes kaotavad liidrile kuue sekundiga.

Avaetapil suurepärase viienda koha saavutanud Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) ületas joone 98. mehena (+5.26). Üldarvestuses jätkab eestlane 91. kohal, kaotust liidrile on viis minutit ja 36 sekundit.

Pühapäeval peetakse viimane etapp Bulgaaria pinnal, starditakse Plovdivist ning finišijoon ootab 175-kilomeetrise teekonna lõpus Sofias.