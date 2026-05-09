X!

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

Autosport
Max Verstappen.
Max Verstappen. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Autosport

USA autotootja Fordi motospordiosakonna juhi Mark Rushbrooki sõnul võib vormel-1 sarja neljakordne maailmameister Max Verstappen lähiaastatel osaleda Le Mans'i 24 tunni sõidul.

Verstappen teeb järgmisel nädalal oma debüüdi Nürburgringi 24 tunni sõidul ning on varem korduvalt rääkinud soovist osaleda ka kuulsal Le Mans'i 24 tunni sõidul.

Ford võib Verstappeni soovi lähiaastatel teoks teha, sest alates järgmisest aastast naaseb USA autotootja kestvussõidu MM-sarja ja osaleb kahe autoga ka Le Mans'i 24 tunni sõidul. Lisaks on Fordil Verstappeni pardale toomiseks konkurentide ees eelis, sest teeb vormel-1 sarjas tihedat koostööd hollandlase tiimi Red Bulliga.

Verstappeni leping Red Bulliga kestab kuni 2028. aasta lõpuni, aga paar kuud tagasi tunnistas ta Jaapani GP järel, et ei naudi enam vormeliga sõitmist, sest on rahulolematu vormel-1 sarjas rakendunud tehniliste muudatustega.

Rushbrook rääkis sel nädalavahetusel Spa-Francorchamps'i ringrajal toimuva kuue tunni sõidu eel, et sooviks näha Verstappenit Le Mans'is kihutamas. "Selleks peab väga palju asju õigesti paika loksuma. Loomulikult oleks see uskumatu nii meie meeskonna kui ka kogu spordiala jaoks," sõnas ta.

Rushbrooki sõnul on läbirääkimised Verstappeniga kestnud üle kolme aasta. Samas rõhutas ta, et Verstappen järgmise aasta Le Mans'i sõidul kindlasti ei osale. "Praegu on küsimus õige hetke leidmises, mis sobiks mõlemale osapoolele. Vormel-1 on hetkel tema jaoks õige koht, aga loomulikult ootame teda Fordi rooli," lisas Rushbrook.

Viimati osales vormel-1 tegevpiloot Le Mans'i 24 tunni sõidul 2018. aastal, kui kahekordne maailmameister Fernando Alonso võitis legendaarse võidusõidu Toyota autoga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

17:12

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

16:39

Harjule kolm torget teinud Levadia kindlustas esikohta

16:17

Alex Reimann saavutas Spa ringrajal esikoha

15:44

Jalgpalliajakirjanike valik langes Bruno Fernandese kasuks

15:08

44. Tartu maastikumaratoni võitsid Liis-Grete ja Karel Hussar

14:37

Solberg tõusis hoolduspausiks neljandalt kohalt liidriks

13:59

Suur tüli läks Reali mängijatele maksma kokku miljon eurot

13:25

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

08:05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo