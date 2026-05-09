Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

Verstappen teeb järgmisel nädalal oma debüüdi Nürburgringi 24 tunni sõidul ning on varem korduvalt rääkinud soovist osaleda ka kuulsal Le Mans'i 24 tunni sõidul.

Ford võib Verstappeni soovi lähiaastatel teoks teha, sest alates järgmisest aastast naaseb USA autotootja kestvussõidu MM-sarja ja osaleb kahe autoga ka Le Mans'i 24 tunni sõidul. Lisaks on Fordil Verstappeni pardale toomiseks konkurentide ees eelis, sest teeb vormel-1 sarjas tihedat koostööd hollandlase tiimi Red Bulliga.

Verstappeni leping Red Bulliga kestab kuni 2028. aasta lõpuni, aga paar kuud tagasi tunnistas ta Jaapani GP järel, et ei naudi enam vormeliga sõitmist, sest on rahulolematu vormel-1 sarjas rakendunud tehniliste muudatustega.

Rushbrook rääkis sel nädalavahetusel Spa-Francorchamps'i ringrajal toimuva kuue tunni sõidu eel, et sooviks näha Verstappenit Le Mans'is kihutamas. "Selleks peab väga palju asju õigesti paika loksuma. Loomulikult oleks see uskumatu nii meie meeskonna kui ka kogu spordiala jaoks," sõnas ta.

Rushbrooki sõnul on läbirääkimised Verstappeniga kestnud üle kolme aasta. Samas rõhutas ta, et Verstappen järgmise aasta Le Mans'i sõidul kindlasti ei osale. "Praegu on küsimus õige hetke leidmises, mis sobiks mõlemale osapoolele. Vormel-1 on hetkel tema jaoks õige koht, aga loomulikult ootame teda Fordi rooli," lisas Rushbrook.

Viimati osales vormel-1 tegevpiloot Le Mans'i 24 tunni sõidul 2018. aastal, kui kahekordne maailmameister Fernando Alonso võitis legendaarse võidusõidu Toyota autoga.