Martin Rump jõudis Nürburgringi 24 tunni sõidul pjedestaalile

Nürburgringi 24 tunni sõit kuulub maailma mainekamate ja raskemate ringrajavõistluste sekka. 25,378 kilomeetri pikkusel rajal tuleb ööpäeva jooksul toime tulla nii tiheda liikluse, muutuvate olude kui ka Nordschleife erakordse raskusastmega. Tänavusel võistlusel oli stardis 161 autot, neist 41 kuulusid SP9 ehk GT3 kategooriasse. Raja äärde kogunes võistlust jälgima rekordilised 352 000 pealtvaatajat.

Rumpi jaoks oli tegemist olulise sammuga, sest esimest korda osales ta Nürburgringi 24 tunni sõidul GT3-autoga, masinaks Porsche 911 GT3R-i evo26. Samuti tähistas võistlus Mühlner Motorsporti tiimi jaoks debüüti kõrgeimas masinaklassis. Rumpi tiimikaaslasteks olid sakslane Ben Bünnagel ja britt Alex Brundle.

Teises edasipääsuvoorus ehk Top Qualifying 1 sõidetud Rumpi ring tagas kvalifikatsioonis 33. stardikoha. Võistlus kulges muutlikes ja keerulistes oludes, kuid Rumpi ekipaaž suutis hoida stabiilset tempot ning vältida suuremaid viperusi. Samuti õnnestus hoiduda suurtest kontaktidest ja liikuda tasapisi ettepoole nii oma klassis kui ka üldarvestuses.

Finišijoon ületati kokkuvõttes 12. kohal ning SP9 Pro-Am klassis pjedestaali kolmandal astmel. "Läksime sõitma stabiilset ja puhast sõitu, andes seetõttu mõnevõrra tagasi üldkiiruses. Võib aga öelda, et strateegia õnnestus, kuna auto tuli tõusujoones läbi võistluse põhimõtteliselt puhtalt, samas kui paljudel see niimoodi ei läinud. Kolmas koht on seega tubli kordaminek ja edukas debüüt, olen tiimi üle uhke," sõnas Rump pärast finišit.

Absoluutarvestuses tuli esikohale Mercedes-AMG GT3 masinat roolinud tiim Winward Racing, kuhu kuulusid sakslased Maro Engel, Fabian Schiller, Luca Stolz ja belglane Maxime Martin. Neljakordse vormel-1 maailmameistri Max Verstappeni võistkond oli veel pühapäeva hommikul liidrikohal, kuid pidi rikke tõttu võistluse kolm tundi enne lõppu pooleli jätma.

Nürburgringi 24 tunni sõidu pjedestaalikoht annab Rumpile tugeva jätku tihedale võistlusperioodile. Juba järgmisena ootavad teda ees ettevalmistused Spa-Francorchamps'i ringrajal, kus toimuvad ametlikud testipäevad juuni lõpus peetava Spa 24 tunni sõidu eel.