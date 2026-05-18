X!

Martin Rump jõudis Nürburgringi 24 tunni sõidul pjedestaalile

Autosport
Martin Rump Nürburgringi 24 tunni sõidu.
Martin Rump Nürburgringi 24 tunni sõidu. Autor/allikas: GruppeC
Autosport

Võidusõitja Martin Rump tegi nädalavahetusel Nürburgringi 24 tunni sõidul oma debüüdi GT3-autoga. Rump ja tema tiim saavutasid SP9 Pro-Am klassis kolmanda koha.

Nürburgringi 24 tunni sõit kuulub maailma mainekamate ja raskemate ringrajavõistluste sekka. 25,378 kilomeetri pikkusel rajal tuleb ööpäeva jooksul toime tulla nii tiheda liikluse, muutuvate olude kui ka Nordschleife erakordse raskusastmega. Tänavusel võistlusel oli stardis 161 autot, neist 41 kuulusid SP9 ehk GT3 kategooriasse. Raja äärde kogunes võistlust jälgima rekordilised 352 000 pealtvaatajat.

Rumpi jaoks oli tegemist olulise sammuga, sest esimest korda osales ta Nürburgringi 24 tunni sõidul GT3-autoga, masinaks Porsche 911 GT3R-i evo26. Samuti tähistas võistlus Mühlner Motorsporti tiimi jaoks debüüti kõrgeimas masinaklassis. Rumpi tiimikaaslasteks olid sakslane Ben Bünnagel ja britt Alex Brundle. 

Teises edasipääsuvoorus ehk Top Qualifying 1 sõidetud Rumpi ring tagas kvalifikatsioonis 33. stardikoha. Võistlus kulges muutlikes ja keerulistes oludes, kuid Rumpi ekipaaž suutis hoida stabiilset tempot ning vältida suuremaid viperusi. Samuti õnnestus hoiduda suurtest kontaktidest ja liikuda tasapisi ettepoole nii oma klassis kui ka üldarvestuses.

Finišijoon ületati kokkuvõttes 12. kohal ning SP9 Pro-Am klassis pjedestaali kolmandal astmel. "Läksime sõitma stabiilset ja puhast sõitu, andes seetõttu mõnevõrra tagasi üldkiiruses. Võib aga öelda, et strateegia õnnestus, kuna auto tuli tõusujoones läbi võistluse põhimõtteliselt puhtalt, samas kui paljudel see niimoodi ei läinud. Kolmas koht on seega tubli kordaminek ja edukas debüüt, olen tiimi üle uhke," sõnas Rump pärast finišit.

Absoluutarvestuses tuli esikohale Mercedes-AMG GT3 masinat roolinud tiim Winward Racing, kuhu kuulusid sakslased Maro Engel, Fabian Schiller, Luca Stolz ja belglane Maxime Martin. Neljakordse vormel-1 maailmameistri Max Verstappeni võistkond oli veel pühapäeva hommikul liidrikohal, kuid pidi rikke tõttu võistluse kolm tundi enne lõppu pooleli jätma.

Nürburgringi 24 tunni sõidu pjedestaalikoht annab Rumpile tugeva jätku tihedale võistlusperioodile. Juba järgmisena ootavad teda ees ettevalmistused Spa-Francorchamps'i ringrajal, kus toimuvad ametlikud testipäevad juuni lõpus peetava Spa 24 tunni sõidu eel.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

08:04

Martin Rump jõudis Nürburgringi 24 tunni sõidul pjedestaalile

17.05

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo