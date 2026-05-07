Viljandi võitis viimase sekundi viskest pronksmedali

Sarnaselt esimesele kahele kohtumisele alustas Kehra võimsalt ning David Mamporia nelja värava abil haarati 11. minutiks 8:4 edu. Viljandi sai Johannes Pertelsoni viie tabamuse abil lähemale, kuid patustas siis paari järjestikuse pallikaotusega ning kümme minutit enne poolaja lõppu juhtis Kehra 14:8. Vaheajale mindi külalismeeskonna 18:12 juhtimisel.

Kehra lubas sarnaselt seeria esimese kohtumisega teisel poolajal vastased järele. Viljandlased suutsid Ott Variku kiirrünnaku järel vahe seitse minutit enne lõppu viigistada 26:26-le. Viljandi joonemängija Urmas Rõuk eksis kahel korral kuuelt meetrilt ning koduvõistkond tegi pallikaotuse, mille Sigmar Seermann karistas ära ja viis Kehra mõned minutid hiljem ette 28:26.

Viljandi jõudis 30 sekundit enne lõppu taas viigini. Kehra kaotas siis palli ja Viljandi treener Marko Koks võttis aja maha ning viljandlastele jäi viimaseks rünnakuks 12 sekundit. Võimalus kasutati ideaalselt ära ning Ott Varik realiseeris koos lõpuvilega oma üheksanda värava ja tegi lõppseisuks 29:28.

"Oli teada, et tuleb põnev seeria," rääkis Koks. "Viimased nädalad on treeningute asemel läinud rohkem taastumisele keskendumiseks. Füüsiliselt oli raske, pilt oli kõikuv, aga ühelgi hetkel me alla ei andnud. Selline tunne, et ronisime pidevalt august välja. Tuleb kiidusõnad anda kodupublikule, kes oli täna võimas ning ehk mõni peab mulle rahustite arvegi saatma. Aga seda emotsiooni me neile pakkuda tahamegi ja kui samas veel võita suudame, siis ei ole millegi üle kurta."

Reedel toimub Mesikäpa hallis finaalseeria kolmas kohtumine, kus Põlva Serviti on kaks mängu võitnud ning kindlustab kolmanda võiduga 11. järjestikuse meistritiitli.