Mitmed alaliidud soovivad EOK presidendivalimiste edasilükkamist

Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Üheksa Eesti olümpiakomitee liiget saatsid täitevkomiteele avalduse, kus teatati soovist 18. juunile planeeritud presidendivalimise edasi lükata. Valdav osa allakirjutanutest olid erinevad võistkonnaalade liidud.

"Meie, allakirjutanud Eesti Olümpiakomitee liikmed, toetame avalikkuses kõlanud ettepanekut lükata organisatsiooni juhi valimised selleks esialgu planeeritud 18. juunilt edasi 2026. aasta sügisesse," seisis EOK täitevkomiteele ja ka meediale saadetud kirjas.

"Peame oluliseks, et järgmine EOK president esindaks kõiki Eesti spordis tegutsevaid valdkonnapõhiseid huvigruppe alates individuaal- ja võistkonnaspordist kuni mitteolümpiaaladeni välja ning oleme seisukohal, et kiirustades on selle tulemuseni keeruline jõuda."

"Samuti peame tähtsaks, et EOK täitevkomitee kannaks läbi oma valitud liikmete kogu Eesti spordi huve ning oleks selle saavutamiseks esindatuse mõttes erinevates tähendustes tasakaalus," jätkus avaldus.

Avaldusele kirjutasid alla Eesti Akadeemiline Spordiliit, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Jäähokiliit, Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Korvpalliliit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Ragbi Liit, Eesti Saalihoki Liit ja Eesti Võrkpalli Liit.

"EOK presidendi valimisteks ettevalmistumise käigus tuleb algatada dialoog Eesti spordi ning poliitiliste erakondade vahel eesmärgiga uuendada meie riigi kultuuri-, sh spordipoliitikat, kirjeldada ära spordi roll ühiskonnas ning leppida kokku selle rolli elluviimise teed," jätkus kiri.

"Kultuur, sh sport, on valdkond, mille kaudu inimestel on võimalik samastada ennast Eesti riigi ja rahvaga, tunda emotsionaalselt ülevaid hetki ning anda maailmale teada meie olemasolust."

"Kui soovime olla spordirahvas, siis peame ühendama harrastus- ja tippsportlased, treenerid, toetajad ja huvilised ning seda sõltumata sellest, millisesse rahvusgruppi keegi kuulub," edastati tekstis. "Oleme valmis võtma initsiatiivi laiapõhjaliste konsultatsioonide korraldamiseks avalduses mainitud eesmärkide täitmise nimel."

Eesti olümpiakomitee peab leidma uue presidendi pärast seda, kui eelmisel nädalal avaldati senisele presidendile Kersti Kaljulaidile umbusaldust. Hetkel on EOK ajutine juht senine asepresident Gerd Kanter. EOK presidendikandidaatide esitamise tähtaeg on 21. mai.

Toimetaja: Siim Boikov

