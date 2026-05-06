Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

Kahe kolmanda kategooria tõusuga etapil selgitati võitja välja lõpuspurdiga, milles Team SD Worx - Protime ratturid võtsid Kopecky juhtimisel kaksikvõidu, kui teisena ületas finišijoone hollandlanna Anna Van Der Breggen. Esikolmikusse mahtus veel itaallanna Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), kellele järgnesid Shari Bossuyt (AG Insurance - Soudal Team) ja liidrisärgis Franziska Koch (FDJ United - SUEZ).

Esimest korda Vueltal etapi võitnud Kopecky sai etapivõidule lisaks oma selga ka punase liidrisärgi, edestades üldarvestuses Kochi kuue ja Cedrine Kerbaoli (EF Education-Oatly) 12 sekundiga.

"Uskusime tiimina, et suudame võita, aga pidime lihtsalt oma aja ära ootama," rääkis Kopecky finišis. "See oli senistest etappidest kõige lihtsam, aga lõpus läks väga raskeks. Ühel hetkel kartsin, et me ei jõua tempos püsida. Aina rünnati ja rünnati. Tiimikaaslased olid suurepärased, leidsid igale rünnakule vastuse."

Grupis finišeeris kokku 80 ratturit, Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies) sai 99. koha (+1.29). Eestlanna jätkab üldarvestuses 106. kohal, kaotust liidrile on pea 37 minutit.

Neljapäeval läbitakse naiste Vueltal 119,6 kilomeetrit, velotuur kulgeb Leonist Astorgasse. Otsustav seitsmes etapp sõidetakse laupäeval.