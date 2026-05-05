Tederi koduklubi jõudis Itaalias finaali, Bratka kaotas veerandfinaalis

Välismaal mängivatest Eesti naiskorvpalluritest lõpetas möödunud nädalal hooajal Maaja Bratka, kelle hea esituse najal andis Manchester Basketball Suurbritannia kõrgliiga veerandfinaalis põhiturniiri teisele naiskonnale korraliku lahingu. Itaalia esiliigas on Johanna Eliise Teder aidanud oma koduklubi finaali ning Portugali esiliigas alustasid Greeta Üprus ja tema Madeira CDEFF poolfinaalseeriat.

Bratka ja Suurbritannia kõrgliiga põhiturniiril seitsmenda koha saanud Manchester Basketball jäid veerandfinaalis võõrsil 82:87 alla teisena asetatud Caledonia Gladiatorsile. Eestlanna kogus 37 mänguminutiga oma naiskonnas paremuselt teisena 17 punkti (kahesed 7/11, kolmesed 1/2), 7 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 5 vaheltlõiget, 2 viskeblokeeringut, 3 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

33-aastane Bratka kogus Suurbritannia kõrgliigas tänavuse 19 matšiga keskmiselt 30,9 minutit, 15,7 punkti, 8 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2,1 vaheltlõiget, 1,1 viskeblokeeringut ja 2,1 pallikaotust mängus. Tema visketabavused olid kahestel 52,2%, kolmestel 34,5% ja vabavisetel 87,1%.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel põhiturniiri võitnud ning sellega kõrgliigakoha kindlustanud CDEFF (21-3) ja Greeta Üprus alustasid esiliiga nelja tiimi osavõtul mängitavat play-off'i kaotusega, kui kahe võiduni mängitavas seerias jäädi avamatšis võõrsil 48:57 alla Evora naiskonnale.

Eestlanna viibis väljakul 32 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonna parimana 11 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 2/7, vabavisked 3/4), 9 lauapalli, 2 viskeblokeeringut, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

31-aastane Üprus on Portugali esiliigas 13 kohtumisega kogunud keskmiselt 23,6 minutit, 12,6 punkti, 5,7 lauapalli, 1,6 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 1,0 pallikaotust. Tema visketabavused on kahestel olnud 48,3%, kolmestel 37,7% ja vabavisetel 82,8%.

Madeiral asuv CDEFF naiskond tagas esiliiga võiduga endale järgmiseks hooajaks otsepääsu Portugali naiste kõrgliigasse, aga nelja naiskonna vahel mängitavas play-off'is on mängus veel üks edasipääsupilet.

Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga on jõudnud Itaalia esiliigas oma regioonis finaali, kui poolfinaalis mängiti Livorno naiskond üle tulemusega 2-0. Seeria teises ja viimaseks jäänud kohtumises olid Costa Masnaga võidunumbrid võõrsil 81:74. Finaalseeriaga tehakse algust alanud nädala lõpus.

Eestlanna kogus 33 mänguminutiga 12 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 1/8, vabavisked 5/6), 4 lauapalli, 8 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, 3 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

26-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 28 mänguga kogunud keskmiselt 23,7 minutit, 11,5 punkti, 3,1 lauapalli, 4,6 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 44,9%, kolmestel 40,5% ja vabavisetel 79,7%.