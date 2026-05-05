Wembanyama pani 12 kulpi, kuid Timberwolves ikkagi võitis

Pingeliselt kulgenud mängu kallutas neljandal veerandil Timberwolvesi kasuks Anthony Edwards, kes viskas oma 18 punktist 11 viimases vaatuses. Seejuures oli Edwardsi mänguvalmidus ootamatu, sest ta vigastas veidi üle nädala tagasi põlve ning pidi esialgse prognoosi järgi kaks esimest mängu Spursi vastu vahele jätma.

Julius Randle tõi Timberwolvesi resultatiivseimana 21 punkti, lisaks võttis 10 lauapalli. Spurs toetus rünnakul Dylan Harperile ja Stephon Castle'ile, kes viskasid vastavalt 18 ja 17 punkti. Kaitses domineeris Victor Wembanyama, kelle arvele kogunes NBA play-off mängude rekordit tähistavad 12 viskeblokeeringut ning ka 13 kaitselauda. Tema punktisaldoks jäi 11 silma.

Idakonverentsis tegi seeriale vägeva alguse New York Knicks, kes sai koduväljakul 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20) jagu Philadelphia 76ersist. Jalen Brunson vedas võitjate mänguvankrit 35 punktiga, 76ersi parimana viskas 17 punkti Paul George.