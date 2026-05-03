Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

Kimi Antonelli
Vormel-1 hooaja neljanda etapi põhisõiduks tagas parima stardikoha Kimi Antonelli (Mercedes), kelle kõrvalt saab lähte Max Verstappen (Red Bull).

Viimasel kahel etapil võidutsenud Antonelli oli esimeses kvalifikatsioonisessioonis kiireim ajaga 1.28,653, aga teises sessioonis näitas võimu Verstappen, kes sai ajaks 1.28,116. Otsustavas sessioonis viis Antonelli kiireima aja uude sekundisse ning teenis 1.27,798-ga esimese stardikoha, edestades Verstappenit (1.27,964) 0,166 sekundiga.

Teisest reast saavad lähte Charles Leclerc (Ferrari; +0,345) ning Lando Norris (McLaren; +0,385), nende järel on George Russell (Mercedes; +0,399) ning Lewis Hamilton (Ferrari; +0,521).

Vormel-1 sari teatas kvalifikatsiooni järel, Miami GP põhisõit algusaeg tuuakse tormihoiatuse tõttu kolme tunni võrra varasemaks. Eesti aja järgi saab sõit alguse kell 20.

MM-sarja üldliider on 75 punkti kogunud Antonelli, kes sai Miami sprindisõidus neljanda koha. Talle järgneb 68 punktiga Russell, esikolmikus jätkab veel 55 punkti kogunud Leclerc, kellele järgnevad Hamilton (43 p), Norris (33 p) ja Oscar Piastri (McLaren; 28 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Miami põhisõitu alustavad esireast Antonelli ja Verstappen

