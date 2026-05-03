Tribuntsov võitis USA-s kuldmedali ja oli lähedal Eesti rekordile

USA-s peetava Fort Lauderdale Open ujumisvõistluse viimasel päeval võitis Ralf Tribuntsov 50 meetri vabaujumise ning oli lähedal Eesti rekordile. Eneli Jefimova sai 200 meetris rinnulis viienda koha.

Eesti ujujate jaoks lõppes Floridas kolmapäevast laupäevani kestnud võistlus edukalt, kui Ralf Tribuntsov võitis 50 meetri vabaujumise karjääri paremuselt kolmanda tulemusega 22,24. Eesti rekord jäi vaid 17 sajandiku kaugusele.

Seitsmendalt positsioonilt finaalile vastu läinud Tribuntsov valmistas konkurentidele küljerajalt üllatuse. Ta edestas kolme sajandikuga teist kohta jagama jäänud kanadalast Ruslan Gazievit ja ameeriklast Chris Guilianot. Finaalis olid stardis ka üheksakordne olümpiavõitja Caeleb Dressel ning olümpiamedalistid Ilya Kharun ja Josh Liendo.

Daniel Zaitsev ujus 50 meetri vabaujumise B-finaalis, kus sai kokkuvõttes 11. koha tulemusega 22,86.

Eelneval päeval 50 meetri rinnuli võitnud Eneli Jefimova lõpetas võistluse pikima rinnuliujumise distantsiga, kus saavutas viienda koha ajaga 2.28,74. Oma rahvusrekordist jäi ta ligi kolme sekundi kaugusele. Võistluse võitis Kate Douglass tulemusega 2.20,94, teine oli iirlanna Mona McSharry (2.24,82) ja kolmas samuti ameeriklanna Alex Walsh (2.27,02).

Järgmisena stardivad Jefimova, Tribuntsov ja Zaitsev 15.–17. maini Tartus toimuvatel Eesti meistrivõistlustel.