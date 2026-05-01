Pesur ja Randalu alustavad Drift Mastersi hooaega

Autosport
Autosport

Laupäeval algab Itaalias Rooma lähistel Vallelunga rajal maailma tugevaima driftisarja Drift Masters hooaeg. Võistlustules on taas kaks tugevat Eesti sõitjat – Kevin Pesur ja Oliver Randalu.

Möödunud hooajal kaks poodiumikohta saavutanud ja üldarvestuses kuuendana lõpetanud Kevin Pesurit peetakse ka sel hooajal favoriitide hulka kuuluvaks. Pesur on viinud auto juures läbi mitmed uuendused keskendudes peamiselt sillalahendusele, et leida veel rohkem kiirust. Visuaalselt on saanud masin ka uusima G87-seeria BMW M2 välimuse, vahendab autosport.ee.

Vallelungat peab ta simulaatorikogemuse baasilt omale sobivaks. "Itaalia rada tundub huvitav, kohati väga tehniline pidurdusalade ja kurvidest väljakiirenduste poolest," sõnas Pesur.

Drift Masters toob kokku tugevaimad driftisõitjad üle maailma, olles seeläbi ka kõige rahvusvahelisem driftisari. Senini on võistlejaid olnud nii Ameerikast, Jaapanist, Aasiast, Aafrikast kui ka muidugi Euroopast. Eelmisel hooajal Hispaanias toimunud avaetapi võitnud Oliver Randalu sihid on taas kõrged. Kuigi hooaeg lõppes talle kokkuvõttes kaheksanda kohaga on siht selge – võidelda regulaarselt esikohtade nimel.

Mõlemad Eesti võistlejad sõidavad sarnase BMW 3-seeria autoga millel on umbes 900 hobujõudu ja drifti maailma standardiks kujunenud Eestis välja arendatud Wisefabi sillalahendus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo