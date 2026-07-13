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Oliver Randalu saavutas Soome Drift Mastersi etapil kolmanda koha

Autosport
Oliver Randalu
Oliver Randalu Autor/allikas: Tehno.Photography
Autosport

11. – 12. juulini toimusid Soomes Ahvenisto ringrajal Drift Mastersi neljas etapp, kus Eesti sõitjad näitasid taas tugevat taset. Võistlustules olid kolm eestlast: Graig Meriloo, Kevin Pesur ja Oliver Randalu, kellest viimane pälvis kolmanda koha.

Kevin Pesur jõudis 16 parima hulka ning lõpetas etapi 11. kohaga. Etapi võitis iirlane Jack Shanahan, teise koha sai leedulane Benediktas Cirba, vahendab autosport.ee

Drift Mastersi wild card'i saanud Graig Meriloo tegi oma debüüdi sarja kõrgeimal tasemel. Top 32 paarides kohtus Meriloo Pesuriga, kelle vastu tema võistlus lõppes. Meriloo lõplikuks tulemuseks jäi 24. koht. 

Pärast nelja etappi juhib sarja poolakas Pawel Korpulinski 278 punktiga. Kevin Pesur on 172 punktiga seitsmes ja Oliver Randalu 140 punktiga 14. Riikide arvestuses on liider Iirimaa, Eesti on neljas.

Järgmine Drift Mastersi etapp toimub 24.-25. juulini Riias.

Toimetaja: Lisette Holst

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