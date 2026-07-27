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Randalu ja Hääl näitasid Riia etapil kõrget taset

Autosport
Oliver Randalu
Oliver Randalu Autor/allikas: Jonsuu_Photography
Autosport

Nädalavahetusel toimunud driftisarja Drift Masters etapil Lätis lõpetas Oliver Randalu kuuendal ning Siim Oskar Hääl seitsmendal kohal. Kevin Pesuri teekond lõppes seekord 32 parema duellis.

Etapivõitjaks tuli poolakas Pawel Korpulinski, teise koha saavutas ungarlane Kevin Piskolty ning pjedestaali kolmandale astmele astus iirlane Conor Falvey.

Hääl osales esimest korda Drift Mastersi tippkonkurentsis ning juba debüütvõistlusel õnnestus tal jõuda seitsmendale kohale. "Eesmärk oli teha kõva tasemega sõidud ja jätta pealtvaatajatele ja teistele sõitjatele hea mulje, et saaksin järgmisel aastal tervet hooaega sõita. Ma arvan, et selle eesmärgi me saime täidetud, kuid eks mul jäi endale veel kripeldama, et esinelik oli käega katsutav," sõnas Hääl Eesti autospordiliidule.

Randalu tõusis kuuenda koha abil sarja üldarvestuses 11. kohale. "Arvestades Riia rada, siis kuues koht ei ole üldse paha tulemus. Muidugi meie siht on alati kõrgemal, aga siiski head punktid käes ja tõusime oluliselt ka üldarvestuses," kommenteeris ta.

Kuigi Riia etapp ei toonud Pesurile soovitud tulemust, jätkab tema üldarvestuses 12. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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