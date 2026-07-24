Eesti driftisõitjad sihivad Drift Mastersi Riia etapil tugevat tulemust

Kevin Pesur läheb hooaja viiendale etapile vastu üldarvestuse seitsmendana. Hooaja jooksul on ta näidanud häid tulemusi ning teeninud ka poodiumikoha Iirimaal. Kuigi Hispaanias röövis tehniline rike väärtuslikud punktid, on eestlane jätkuvalt heas seisus, et hooaja lõpus kõrgete kohtade nimel võidelda, vahendab autosport.ee.

"Riia on meie jaoks kodurada ja kodufännide ees tahame kindlasti head tulemust teha. Riias on tavaliselt millegipärast alati midagi vahele tulnud, aga seekord loodame head tulemust ja teha kõik Eesti fännid õnnelikuks," ütles Pesur.

Oliver Randalu saabub Riiga hea enesekindlusega pärast hooaja esimest poodiumikohta Soomes. Hooaja algus kujunes küll keerulisemaks, kuid eestlane tunneb, et kiirus ja enesekindlus on iga etapiga kasvanud ning eesmärk pole muutunud. "Eesmärk on kogu hooaja vältel üks – võita. Muidu ei olegi seal mõtet käia," ütles ta.

Riia etapi eel pole kummalgi Eesti sõitjal olnud pikaks ettevalmistuseks aega. Kui Pesur on enne nädalavahetust jõudnud teha veel simulaatori treeninguid, siis Randalu on simulaatorsõitude asemel keskendunud eelmiste hooaegade kogemuste, kogutud andmete ja auto seadistuste analüüsimisele. Mõlemale annab kindlust asjaolu, et Bikernieku rada on neile varasematest aastatest tuttav.

Lisaks Pesurile ja Randalule teeb Riias kaasa ka Siim Oskar Hääl, kes teenis võistluspaiga välja wildcard'i kaudu. Hääl on tänavu näidanud head minekut rahvusvahelistel võistlustel ning saab nüüd võimaluse end maailma tugevaimas driftisarjas taas tõestada.

Pärast Riia etappi jääb Drift Mastersi 2026. aasta hooajal sõita veel kaks etappi, mistõttu on iga punkt võitluses hooaja lõppkohtade nimel järjest olulisem.