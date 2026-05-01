Hayes-Davise tabamus tõi Panathinaikosele lisaajal teise võidu

X!

Mathias Lessort ja Nigel Hayes-Davis viimase võidukorvi tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpalli Euroliiga play-off'is toimus Eesti neljapäeva õhtul suurepärane mäng, kui Ateena Panathinaikos alistas lisaajal Valencia kahe punktiga.

Avaringi seeria esimese kohtumise ühe punktiga võitnud Panathinaikos ja Valencia mängisid ka teises kohtumises tasavägiselt ning kumbki meeskond ette rebida ei suutnud. Kolmandal veerandil läks Valencia kodupubliku ees seitsmega juhtima, aga Panathinaikos vastas 18:2 spurdiga, et ise üheksaga peale saada.

Külalised juhtisid veel kolm ja pool minutit enne lõpusireeni kuuega, aga pooleteise minutiga oli tablool taas viik ja Valencia läks seejärel Kameron Taylori kolmesest veel juhtima. Cedi Osman tabas siis keerulise kaugviske ning viigistas ja kumbki meeskond enam lahendust ei leidnud, mäng läks 95:95 viigiseisul lisaajale.

Tasavägine mäng jätkus ja Valencia mees Braxton key tõi viis sekundit enne mängu lõppu tabloole 105:105 viigi, aga Nigel Hayes-Davis tabas Panathinaikose rünnakul külmavereliselt keskpositsioonilt ning vormistas sellega külalistele vägeva 107:105 (24:23, 25:25, 25:23, 21:24, 12:10) võidu.

Võiduviske tabanud Hayes-Davis oli 27 punktiga üleplatsimees, Kendrick nunn toetas võidumängus 19 punktiga. Valencia parim oli 21 punkti visanud Monteiro, Sergio de Larrea lisas omalt poolt 18 silma.

Kolme võiduni peetava seeria kolmas kohtumine toimub Ateenas, Panathinaikosel on edasipääsuks üht võitu vaja.

Kaunase Žalgiris pidi teist mängu järjest kaotusega leppima, jäädes teises mängus võõrsil Istanbuli Fenerbahcele alla tulemusega 74:86 (14:26, 19:25, 14:15, 27:20). Võitjate eest viskas viis mängijat vähemalt 11 punkti, parim oli 17 punkti kogunud Nicolo Melli. Žalgirise eest viskasid nii Moses Wright kui ka Azuolas Tubelis 16 punkti.

Pireuse Olympiakos jätkas samuti võidukalt, kui alistas Monaco teist korda suurelt. Esimeses mängus teenis Olympiakos 21-punktilise võidu, teises kohtumises saadi kodupubliku ees 94:64 (28:23, 31:8, 13:22, 22:11) võit. Liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Sasha Vezenkov viskas võidumängus 21 punkti, Monaco resultatiivseim oli 11 punkti visanud Kevarrius Hayes.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo