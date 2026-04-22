Serviti peab finaalivastast veel ootama

Käsipalli Eesti meistrivõistluste teine finalist Põlva Serviti kõrval veel ei selgunud, sest Mistra alistas poolfinaalis esimest korda Viljandi HC.

Kolme võiduni peetava poolfinaalseeria esimesed kaks kohtumist lõppesid Viljandi paremusega, kuid kolmapäevases mängus Kalevi spordihallis oli suurema osa ajast eduseisus Mistra.

Võõrustajad võitsid poolaja 14:9 ja ehkki Viljandi suutis normaalaja viimasel minutil veel seisu tasakaalustada, siis Vahur Oolupi tabamus kohtumise viimastel sekunditel tõi Mistrale võidu 23:22. Serhii Orlovskyi viskas Mistra parimana 12 väravat, Viljandi resultatiivseim oli Hendrik Koks seitsme tabamusega.

Karl Roosna sõnul oli võidu üheks võtmeks see, et suudeti esimesel poolajal realiseerida. "Esimeses kahes mängus see nii ei olnud. Teise poolaja alguses tulime riietusruumist välja ja tundus, et kõik on nagu kontrolli all ning siis teeme täpselt samu vigu nagu kahes esimeses mängus. Ja seda kuni lõpuni välja. Täna oli õnneks õnn meie poolel," rääkis Roosna.

"Tänane tulemus jäi pisidetailide taha – paar pallikaotust, positsiooni pealt paar korda mööda visatud ning ühega kaotus. Selle taha võit jäigi," selgitas Viljandi mängija Ott Varik.

Seeria neljas mäng peetakse pühapäeval Viljandis.

Toimetaja: Henrik Laever

