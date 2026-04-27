Sõõrumaa väärtuskonfliktist: eelkäijatele tuleb tänulik olla

Spordipoliitika
Spordipoliitika

Kuigi Eesti olümpiakomitee eelmine president ja praegune EOK liige Urmas Sõõrumaa on olnud Kersti Kaljulaidi seiskohtadega opositsioonis, siis tema end mahavõtmise autoriks ei loe.

61 EOK liiget umbusaldas esmaspäeval president Kaljulaidi. See tähendab, et juunis saab organisatsioon uue juhi. "Siin on jäänud ühiskonnas selline mulje, nagu mina oleks mahavõtmise autor ja kättemaksuhimuline. Minu väärtustesse kättemaks ei lähe, sest see on iseenda mürgitamine," lausus Sõõrumaa intervjuus "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga tõepoolest, tänane seis tekitas ka minule kui spordihingele ja endisele presidendile vastutuskoorma. Vaadates täna täitevkomitee otsust 18. juunil valida juba uus – mina selle poolt isiklikult küll ei oleks."

"Tuleks võtta aega, rääkida need valukohad läbi," lausus ta. "Sellesama EOK roll ühiskonnas, spordi ja treenerite koht ühiskonnas. Need on nii olulised teemad, et läbirääkimisteks läheb mitmeid kuid."

EOK presidendi umbusaldamise üks võtmesõnu on väärtuskonflikt. Seda ka seoses Tõnis Sildaru juhtumiga, kus Kaljulaid on paljude silmis olnud olümpiahõbeda treenerist isa suhtes liialt karm. "Minu väärtused ütlevad seda, et eelkäijate suhtes tuleb tänulik olla ja mina seda ka alati olen," sõnas Sõõrumaa. "Mina neist väärtustest, millest seal räägitakse, väga ei tea."

"Kui keegi on siin ühiskonnas midagi paha teinud, siis meil on küllaltki arenenud õigussüsteem ja pahategijad saavad kõik karistada. Aga ei pea ühiskondliku organisatsiooni juht kinnitamata andmetega niisama lahmima ja segadust tekitama."

Samuti on olnud küsimus EOK finantsasjades. Kaljulaid on väitnud, et organisatsiooni raamatupidamine ja eelarve ei lähe kokku. "Ma arvan, et tegu on lugemisoskusega," vastas EOK eelmine president. "Eesti olümpiakomiteed on auditeerinud 15 ja rohkem aastat PriceWaterHouseCoopers ja Ernst & Young."

"85 protsenti EOK rahadest tuleb avalikust sektorist ehk ministeeriumi kaudu ja see on praktiliselt nii nagu küsid – seal real ta on. Nii kasutataksegi seda. Kuna ta on auditeeritud ja ministeeriumi poolt kontrollitud, siis ma ei saa üldse aru, millest käib jutt."

Pärast Kaljulaidi tagandamist saab organisatsiooni juhi kohusetäitjaks asepresident Gerd Kanter. "Ta on vahva inimene ja räägib hästi, kui ise räägib. Aga kui ta teiste jutupunkte räägib, siis läheb natuke asi metsa. Gerd Kanter ei ole ka juht. Ta on tubli sportlane ja muidu vahva inimene," sõnas Sõõrumaa.

"Täitevkomitee ise valib ja statuudi järgi on asepresident. Kui tema ei soovi, siis keegi teine liikmetest. Õnneks on meil nii, et igaüks, kes ei soovi seal olla, võib tagasi astuda ja tema asemel valitakse uus."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

09:19

Manchester United astus sammu Meistrite liiga suunas

08:48

O'Sullivan ja Trump langesid snuukri MM-il konkurentsist

08:05

KUULA TÄNA | Kaljulaid kutsuti ametist tagasi, mis saab edasi?

27.04

Rooba klubi pääses Soome meistrivõistluste finaali

27.04

Sõõrumaa väärtuskonfliktist: eelkäijatele tuleb tänulik olla

27.04

Pärnu jättis suurepärase neljanda veerandi toel Tartu kohe kaotusseisu Uuendatud

27.04

Kanter: kindlasti on meil väga lühike aken, kus kampaaniatööd teha

27.04

ETV spordisaade, 27. aprill

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

27.04

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

Loetumad uudised

27.04

Kaljulaidi umbusaldamine läks EOK täiskogus läbi Uuendatud

27.04

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust Uuendatud

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

27.04

Kaljulaid: EOK-s prevaleerivad teistsugused väärtused kui mul

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine

27.04

Nool: see ei ole hea päev Eesti spordile, aga see oli vajalik

27.04

EOK ajutiseks juhiks saab asepresident Kanter Uuendatud

27.04

Sõõrumaa enam EOK juhiks ei ihka: õige valik on mitme kandidaadi vahel

27.04

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

27.04

Sõõrumaa väärtuskonfliktist: eelkäijatele tuleb tänulik olla

