Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

Tartu Ülikool Maks & Moorits on läbi terve hooaja olnud Eesti klubikorvpallis meeskond number üks ja koduste konkurentide vastu seni kõige tähtsamad mängud võitnud. Esimene asetus viis otse poolfinaali, mis andis Tartule ligi kolmenädalase mängupausi.

"Me käisime laagris, seal oli vähe raskem periood. Peale laagrit oli jah, tõesti kaks vaba päeva. Ja nüüd me oleme rohkem mängulise poole ja taktikalise poolega tegelenud. Ja tempo maas, intensiivsus on olemas, aga trenni pikkus on tund ja 20 minutit," avaldas Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa.

Tegelikult on kõik poolfinalistid saanud eelseisvateks mängudeks pikalt ja põhjalikult valmistuda, kuna veerandfinaalid olid ühepoolsed ja said läbi juba eelmisel nädalal.

Pärnu meeskond pole sel hooajal Tartut võitnud, aga kõvasti eneseusku andis eelmine omavaheline mäng, mis lõppes Pärnu ühepunktilise kaotusega lisaajal.

"Kindlasti peame nende põhimängijatega tulema toime nii nagu me võib-olla selles mängus suutsime," alustas Pärnu peatreener Kristjan Evart. "Neil on kindlasti ka muidugi palju mängijaid, kes võivad kõrvalt kerkida esile. See on nende võistkonna sügavus ja tugevus. Aga ma arvan, et suures pildis on üks olulisemaid asju see, et me tõestasime, et me suudame nendega mängida. Ja see, et me vaimselt oleme valmis tänu sellele, on kõige suurem võti."

"Kindlasti Pärnu on näidanud, et nad tahavad maa-ala meie vastu mängida," märkis Kuusmaa. "Kui palju me selleks valmis oleme, kui palju me oma kaitset muudame... Et korvpall on pisiasjades kinni, et kes neid pisiasju paremini täidavad, need ka põhimõtteliselt võidavad."

"Me peame ikka korralikult oma mängu mängima. Ja võimalikult kiiresti ja võimalikult füüsiliselt. Et ei lase neil kontrollida mängu ja füüsilisust ja ise seda peale suruma," lisas Tartu Ülikooli tagamängija Robert Valge.

"Tartu tugevusteks ma ütlekski, et pikem pink. Neil on kindlasti suurust rohkem. Aga ma arvan, et selle taha ei saa pugeda, et läheme anname endast parima," sõnas Pärnu tagamängija Gregor Ilves. "Meil ei ole nii palju pingeid. Nemad on selle välja öelnud, et nemad tahavad kindlasti Eesti meistriks tulla. Meil ei ole nagu midagi kaotada. Võtame maksimumi sellest, et me oleme siia poolfinaali jõudnud ja läheme samm-sammult edasi."

Valitsev Eesti meister Kalev/Cramo peab finaali pääsemiseks jagu saama TalTech/Alexelast. Selle hooaja mõlemas omavahelises kohtumises jäi peale Kalev enam kui kümnepunktilise vahega, kuid lõppskoorid ei peegelda kogu tõde. Pigem olid mängud tasavägised.

"Ma ei tahaks öelda, et oleme suur favoriit, aga see koorem langeb kindlasti meie õlgadele. TalTech teeb oma tööd hästi ja mitmekülgselt. Neil on häid mängijaid, kes murravad korvi alla ja loovad teistele mängijatele võimalusi. Selliseid olukordi peame püüdma ära hoida," ütles Kalev/Cramo juhendaja Anton Mirolybov.

"Hästi tähtis on isiklikud duellid. Mees-mees tekivad siin sellised lahingpaarid. Et neid duelle tuleks võita rohkem kui vastane," arvas TalTechi peatreener Alar Varrak. "Ja taktikalise poole pealt, et nad tahavad kiiret mängu mängida ja neil on tagaliinis piisavalt kvaliteeti. Ja pikad viskavad ka, nii et nuputamist on omajagu. Aga ma usun, et kui nende päevade jooksul midagi ei juhtu, siis me oleme valmis."

Veerandfinaalseeria vahele jätnud TalTechi mängujuht Siim-Markus Post on vigastusest paranenud. Kalev ootab Hugo Toomi naasmist väljakule, aga kindlasti ei juhtu see poolfinaali esimeses mängus.

"Me tahame ikkagi eestikaid võita. Nii et selles suhtes me peame minema ja andma endast kõik ja võtma selle jõuga ära. Kas nad on meile ohtlikud või mitte – seda teavad treenerid, milles nad ohtlikud on. Meie läheme mängima 40 minutit iga mäng oma mängu ja eks me peame selle asja kolm-null ära lõpetama," ütles Kalev/Cramo tagamängija Märt Rosenthal.

"Kalev/Cramo mängib väga füüsiliselt ja agressiivselt. Ja see on asi, millega me peame kohanema, kui me tahame neile varvaste peale astuda," märkis TalTechi kapten Oliver Metsalu.

Ilma ühegi välismängijata TalTech eristub just selles mõttes kõigist meistriliiga klubidest ja meeskonnal on suur tahtmine tõestada, et ka niimoodi on võimalik koduses korvpallis midagi suurt ära teha.

"Väga suur väärtus. See on meie plaan ja ütleme, ülikooli poolt arengukava ja kõik seda toetavad ja meie käitume selle järgi. Aga see on treenerina, ma arvan isegi üks kihvtimaid perioode mu elus olnud. Et just see kontseptsioon siin, et niimoodi saab toimetada," sõnas Varrak.