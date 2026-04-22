2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

Prantsusmaa korvpallikoondis kodusel olümpial
Prantsusmaa korvpallikoondis kodusel olümpial Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) teatas, et 2031. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõiguse sai Prantsusmaa.

FIBA teatas kolmapäeval, et 2030. aasta naiste korvpalli MM-i võõrustab Jaapan ning aasta hiljem toimuvat MM-i saab korraldada Prantsusmaa. Mänge mängitakse Lille'is, Lyonis ja Pariisis, mis võõrustab ühtlasi ka finaalturniiri.

"Jaapan ja Prantsusmaa on kaks korvpalli armastavat riiki ning kaks sihtkohta, mis on meie fännide, mängijate ja partnerite seas äärmiselt populaarsed. Mis tekitab meis aga veelgi enam põnevust on see, et Jaapanil ja Prantsusmaal on haruldane omadus lisada sündmustele oma kohalik ja unikaalne tahk, mis teeb sündmused tõeliselt unustamatuks," rääkis FIBA peasekretär Andreas Zagklis.

Prantsusmaa on on võõrustanud viimase 11 aasta jooksul meeste EM-i, naiste olümpia kvalifikatsiooniturniiri, naiste EM-i ning naiste MM-kvalifikatsiooniturniiri. Pariis võõrustas ka 2024. aastal olümpiamänge, kus Prantsusmaa meeste koondis pidi finaalis tunnistama USA paremust. Sama tulemus oli ka naiste turniiril.

Meeste maailmameistrivõistlusi Prantsusmaal peetud ei ole, viimati toimus see turniir Euroopas 2014. aastal, mil USA viimati maailmameistriks tuli. 2023. aastal võidutses Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias toimunud MM-il Saksamaa koondis, järgmisel aastal toimub MM Kataris.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

21.04

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

21.04

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

sport.err.ee uudised

16:45

Avalanche sai Kingsist läbi raskuste jagu

16:05

Kotsar tegi tugeva esituse, aga Yokohama kaotas suurelt

15:33

Eesti trikitõukerattur saavutas MK-etapil teise koha

15:01

2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

14:26

Flora särgisponsorit seostatakse Vene rahadega: kui tõsi, lõpetame lepingu

14:09

13. korda Euroopa meistriks tulnud Kayaalp möödus Karelinist

13:33

Euroliiga tõusva tähe auhinna pälvis Valencia tagamees

12:58

Spordimuuseum avas Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud näituse

12:22

Männiste vilistab Euroopa karikasarja finaalseeria avamängu

11:48

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

11:19

VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

10:26

Venus Williams kaotusteseeria sai Madridis jätku

09:51

Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

loetumad

21.04

Märks vehklemisliidu rahaasjadest: seal võivad korralagedused olla, aga mina raha ei korjanud

21.04

Rattaliidu president: EOK skandaal on tühja koha pealt üles tõmmatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

21.04

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

09:14

Leicester City langeb Inglismaa tugevuselt kolmandasse liigasse

21.04

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

21.04

Perling: lõhkuda, lammutada ja umbusaldada on lihtsam, kui ehitada

08:42

Philadelphia ja Portland teenisid esimese võidu, Wembanyama sai viga

21.04

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

