2031. aasta korvpalli MM-i võõrustab Prantsusmaa

FIBA teatas kolmapäeval, et 2030. aasta naiste korvpalli MM-i võõrustab Jaapan ning aasta hiljem toimuvat MM-i saab korraldada Prantsusmaa. Mänge mängitakse Lille'is, Lyonis ja Pariisis, mis võõrustab ühtlasi ka finaalturniiri.

"Jaapan ja Prantsusmaa on kaks korvpalli armastavat riiki ning kaks sihtkohta, mis on meie fännide, mängijate ja partnerite seas äärmiselt populaarsed. Mis tekitab meis aga veelgi enam põnevust on see, et Jaapanil ja Prantsusmaal on haruldane omadus lisada sündmustele oma kohalik ja unikaalne tahk, mis teeb sündmused tõeliselt unustamatuks," rääkis FIBA peasekretär Andreas Zagklis.

Prantsusmaa on on võõrustanud viimase 11 aasta jooksul meeste EM-i, naiste olümpia kvalifikatsiooniturniiri, naiste EM-i ning naiste MM-kvalifikatsiooniturniiri. Pariis võõrustas ka 2024. aastal olümpiamänge, kus Prantsusmaa meeste koondis pidi finaalis tunnistama USA paremust. Sama tulemus oli ka naiste turniiril.

Meeste maailmameistrivõistlusi Prantsusmaal peetud ei ole, viimati toimus see turniir Euroopas 2014. aastal, mil USA viimati maailmameistriks tuli. 2023. aastal võidutses Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias toimunud MM-il Saksamaa koondis, järgmisel aastal toimub MM Kataris.