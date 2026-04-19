Viljandi alistas Mistra ja jõudis käsipallifinaalist võidu kaugusele

Viljandi HC (sinises) ja Mistra (valges) pidasid teise poolfinaalkohtumise Autor/allikas: Helin Potter / Viljandi HC
Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel alistas Viljandi HC pühapäeval kodusaalis Mistra 26:24 (12:14) ning läks kolme võiduni peetavas seerias juhtima kaks-null.

Mistra, kellel oli pühapäeval koosseisust puudu leegionärist joonemängija Anton Barouski, alustas sellel positsioonil noore Daniel Adambergiga. Kuid ka tema sai juba üheksandal minutil punase kaardi ja eemaldati mängust. Külaliste treener pidi otsima loovaid lahendusi ning seda positsiooni asusid täitma tagamängijad. Esimese poolaja keskpunktis püsis mäng siiski võrdsena ning Sten Maasalu tõi Viljandi poolelt tabloole numbrid 7:7.

Kümme minutit hiljem oli aga Marko Koks sunnitud Viljandi pingilt aja maha võtma, kui Mistra oli Vahur Oolupi väravate järel 12:9 ette rebinud. Perioodi viimastel sekunditel tõi Aleksander Pertelson võõrustajad seisule 12:14. Teise poolaja alguses viigistasid viljandlased kiiresti ning mäng kulges seejärel kordamööda skoorides. 42. minutil seisis tablool seis 17:17.

Mäng jätkus pingeliselt ning iga kord, kui Viljandi mõne tabamusega ette sai, oli Mistral vastus olemas. Viis minutit enne mängu lõppu viis aga Ott Varik võõrustajad 24:22 ette. Vaatamata sellele, et külalised proovisid ka ülekaalu rünnakul ning agressiivsemat ja kõrgemat kaitset suutsid viljandlased viimastel minutitel kindlamat kätt näidata ja seerias seisuga 26:24 teise võidu võtta.

"Kui ise ära ei viska, visatakse sulle," vaatas kaotuse põhjustele peale täna viie väravaga koos Serhii Orlovskyiga Mistra resultatiivseim mängumees olnud Vahur Oolup. "Eks see asi täna realiseerimise taha jäi. Kaitse kohta liiga palju halbu sõna ei ole. Tuleb oma nõrkustele tähelepanu pöörata ning vaatame, kuidas kolmapäeval läheb."

"No mega," kirjeldas Viljandi eest 17 tõrjega hiilanud alles 17-aastane väravavaht Maru Reinup oma emotsioone pärast mängu. "Eks parandada on alati, aga loodetavasti suudame seeria siiski kolmapäeval lõpetada." Võitjate resultatiivseimad olid pühapäeval Aleksander Pertelson kaheksa ning Hendrik Koks seitsme väravaga.

Poolfinaalid jätkuvad juba teisipäeval, kui Põlva Servitil on Mesikäpa hallis võimalik HC Kehra vastu finaalipääs kindlustada. Viljandi HC ja Mistra järgmine kohtumine peetakse kolmapäeval Kalevi Spordihallis.

Toimetaja: Anders Nõmm

