Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

Esimene poolaeg püsis võrdselt 15. minutini, kui Indrek Normak HC Kehra poolelt tabloole seisuks 7:7 tõi. Poolaja lõpp kuulus aga Servitile, kes purjetas Eston Varuski tõrjete ja kiirrünnakute abil poolaja lõpuks 12:20 ette. Hendrik Varul ja Jürgen Rooba skoorisid vastavalt kuus ja viis väravat.

Teine poolaeg mängu muudatust ei toonud ning Serviti teenis kindla 35:22 (20:12) võidu. Resultatiivseimad väravakütid olid üheksa väravat visanud Rooba ja seitse tabamust toonud Varul. HC Kehra resultatiivseimateks olid Markus Leidsaar kuue ja Oskar Luks nelja tabamusega.

"Kuidagi tundub platsil olekust, et üks meeskond soovib finaali saada ja teine mõtleb juba pronksiseeriale," alustas Serviti joonemees Hendrik Varul mängu kokkuvõttega. "Ega me midagi eriskummalist ei tee, aga Kehra ei avalda sellist vastupanu, mida harjusime põhihooaja lõpus nägema. Sellise mängu pealt on raske isegi mingeid häid ja halbu asju välja tuua."

"Umbes veerand mängust suutsime tegutseda nii, nagu peaks," jätkas HC Kehra treener Janar Mägi. "Ma ei pea siin ainult seisu silmas, see selleks, aga sellist pilti, mis ülejäänud mängus oli, ei tohiks me lihtsalt publikule näidata. Mõnel mehel oli hirm sees ning see kipub olema väga kiiresti leviv haigus."

Poolfinaalid jätkuvad pühapäeval, kui esimese kohtumise võitnud Viljandi HC võtab kodus vastu Mistra. Servitil on võimalik finaalipääs kindlustada teisipäeval, kui Mesikäpa hallis taas HC Kehrat võõrustatakse.