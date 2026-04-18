Serviti jõudis finaalist ühe võidu kaugusele: hirm on kiiresti leviv haigus

Käsipall
Hendrik Varul (palliga) ja Põlva Serviti võtsid ka teise kindla võidu Autor/allikas: Joonas Kuskla/HC Kehra
Põlva Serviti teenis käsipalli Eesti meistriliiga poolfinaalseerias teise ülekaaluka võidu, alistades seekord HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 13 väravaga.

Esimene poolaeg püsis võrdselt 15. minutini, kui Indrek Normak HC Kehra poolelt tabloole seisuks 7:7 tõi. Poolaja lõpp kuulus aga Servitile, kes purjetas Eston Varuski tõrjete ja kiirrünnakute abil poolaja lõpuks 12:20 ette. Hendrik Varul ja Jürgen Rooba skoorisid vastavalt kuus ja viis väravat.

Teine poolaeg mängu muudatust ei toonud ning Serviti teenis kindla 35:22 (20:12) võidu. Resultatiivseimad väravakütid olid üheksa väravat visanud Rooba ja seitse tabamust toonud Varul. HC Kehra resultatiivseimateks olid Markus Leidsaar kuue ja Oskar Luks nelja tabamusega. 

"Kuidagi tundub platsil olekust, et üks meeskond soovib finaali saada ja teine mõtleb juba pronksiseeriale," alustas Serviti joonemees Hendrik Varul mängu kokkuvõttega. "Ega me midagi eriskummalist ei tee, aga Kehra ei avalda sellist vastupanu, mida harjusime põhihooaja lõpus nägema. Sellise mängu pealt on raske isegi mingeid häid ja halbu asju välja tuua."

"Umbes veerand mängust suutsime tegutseda nii, nagu peaks," jätkas HC Kehra treener Janar Mägi. "Ma ei pea siin ainult seisu silmas, see selleks, aga sellist pilti, mis ülejäänud mängus oli, ei tohiks me lihtsalt publikule näidata. Mõnel mehel oli hirm sees ning see kipub olema väga kiiresti leviv haigus."

Poolfinaalid jätkuvad pühapäeval, kui esimese kohtumise võitnud Viljandi HC võtab kodus vastu Mistra. Servitil on võimalik finaalipääs kindlustada teisipäeval, kui Mesikäpa hallis taas HC Kehrat võõrustatakse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

21:51

17.04

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks Uuendatud

17.04

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

15.04

Põlva Serviti asus esimest poolfinaalseeriat juhtima

14.04

Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

14.04

Koduses käsipalli meistriliigas tehakse algust poolfinaalidega

14.04

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

12.04

Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

11.04

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

09.04

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

23:11

Rae esimene Eesti meistritiitel jäi Mõnnakmäe viimaseks: nüüd on kõik!

22:33

Võiduvärava autor Tammik: me oleme Eesti, võitleme alati

22:09

ETV spordisaade, 18. aprill

21:51

21:16

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

20:49

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

20:27

Rooba koduklubi võitis poolfinaalseerias teise mängu

19:54

Tatrik kallati tähistuseks veega üle: nende plikadega on äge!

19:31

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

19:16

FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti Uuendatud

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18:24

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

17:42

Järvejooksude juubelihooaja avaetapi võitsid Allase ja Bell

16:47

Viljandi Metall vähendas pronksiseerias kaotusseisu

16:14

Kaljulaid piirdus judo EM-il ühe matšiga, ainsana teenis võidu Dikajev

loetumad

08:13

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17.04

Karol Mets lõi Bundesligas karjääri esimese värava

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

08:58

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18:24

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

17.04

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist Uuendatud

17.04

Uurimise all olev Tšehhi tennisetäht tunnistas vaimse tervise probleeme

17.04

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

