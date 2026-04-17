X!

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

Käsipall
Vaatamata Ott Variku (pildil paremal, kollases) punasele kaardile, suutis Viljandi esimesest poolfinaalist võidukalt väljuda
Vaatamata Ott Variku (pildil paremal, kollases) punasele kaardile, suutis Viljandi esimesest poolfinaalist võidukalt väljuda Autor/allikas: Arvi Sirm/Mistra
Käsipall

Käsipalli Eesti meistrivõistlustel kaotas põhiturniiril teiseks jäänud Mistra Kalevi Spordihallis poolfinaalseeria avamängus 21:26 Viljandi HC meeskonnale.

Viljandile algas kohtumine näiliselt traagiliselt, kui juba kuuendal minutil pidi punase kaardi tõttu platsilt lahkuma nende üks liidritest, Ott Varik. Edasine mängupilt näitas aga, et Viljandi meeskond võttis sellest pigem energiat ning tugeva kaitsemängu ja kiirrünnakute toel saadi 22. minutiks 9:3 edu. Mistra tegi palju tehnilisi vigu ning kaotas vaatamata Arno Vare neljale tabamusele poolaja 9:13.

Neljandat aastat järjest poolfinaalis kohtuvate meeskondade teine poolaeg algas Mistrale positiivselt, kui Martin Nerut vähendas vahe vaid kahele väravale. Kuid selle esimese kahe minutiga võõrustajate rõõmud ka piirdusid. Maru Reunupi tõrjed õigetel hetkedel hoidsid initsiatiivi terve teise perioodi viljandlaste käes. Seitsmel korral skoorinud Hendrik Koksi ning kuus väravat visanud Aleksander Pertelsoni tabamuste järel juhiti 52. minutil 24:16 ja lõppseisuks vormistati 26:21.

"Tuleb lihtsalt edasi mängida," kommenteeris Aleksander Pertelson Ott Variku punast kaarti. "Kaitses olime head. Värskus oli jalgades tunda ning ka realiseerimisega saime hakkama. Kui üldse midagi parandamist vajavat otsida, siis agressiivsust saab alati juurde lisada. Aga üldiselt proovime lihtsalt samast kohast jätkata."

Mistra resultatiivseim oli Arno Vare kaheksa väravaga.

Meeste meistrivõistluste poolfinaalid jätkuvad juba laupäeval, kui HC Kehra võtab kodusaalis vastu valitseva Eesti meistri Põlva Serviti ning päev hiljem on Mistral võimalus Viljandis revanš võtta.

Toimetaja: Maarja Värv

Liidrita jäänud Viljandi alustas poolfinaalseeriat võidukalt

