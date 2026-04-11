Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

Finaali alguses hoidis initsiatiivi põhiturniiril teiseks tulnud Tartu võistkond, juhtides 6:4, 11:9 ja 13:11, vahendab mängu käiku volley.ee. Seejärel tegid võõrustajad 4:0 vahespurdi (15:13). Otsustavad sündmused toimusid tartlannade 20:17 eduseisus, kui koduvõistkond võttis koguni seitse järjestikust punkti. Geimi lõpus särasid tablool põhiturniiri võitja Rae 25:22 edunumbrid.

Magusast geimivõidust tuule tiibadesse saanud Rae asus teises geimis kiiresti 7:2 juhtima ja võttis kindla 25:14 geimivõidu. Jõudude vahekord ei muutunud ka kolmandas geimis, kus võõrustajad võtsid samuti kindla 25:14 geimivõidu ja seega 3:0 (25:22, 25:14, 25:14) mänguvõidu.

Esimeses geimis 37-protsendilist rünnakuefektiivsust näidanud tartlannadel kukkus teises geimis näitaja 20 protsendi peale. Kolmandas geimis lahendati rünnakuid 28-protsendiliselt ja kogu kohtumise kokkuvõttes samuti 28-protsendiliselt. Võitjad näitasid geimides vastavalt 52-, 45- ja 32- ning kogu mängu kokkuvõttes 42-protsendilist efektiivsust. Blokipunkte märgiti võitjatele kümme ja kaotajatele kaheksa. Tartu esindus eksis kümnel servil ja lõi viis ässa, Rae naiskonnale kogunes nelja servivea kõrvale neli ässa.

Märtsikuu parim mängija Kristel Allorg tõi võitjatele 12 ja Liis Kiviloo samuti 12 punkti. Silvia Pertens lisas 11 punkti. Kairin Tammel ja Ingris Suvi kogusid Tartu naiskonna ridades üheksa punkti.

Seeria jätkub 16. aprillil kell 19 Tartu Ülikooli Spordihoones ja 18. aprillil kell 17 Jüri Spordihoones.