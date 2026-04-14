Serviti esindaja: võitleme alati finaalturniiri korraldusõiguse eest

Käsipalli Balti liiga võitnud Põlva Serviti jaoks on oluline, et klubi hea tase võimaldab ikka ning jälle väiksesse kohta tuua mitmepäevase finaalturniiri. Kõige tähtsam on asjaosaliste hinnangul kogukonda panustamine.

Käsipalli Balti liiga finaalturniiri korraldamine eeldab lisavahendite leidmist rohkem kui 10 000 euro ulatuses. Piletitulu moodustab ka suurema rahva kohale tulemisel vajalikust 20-30 protsenti. Veidi saab panustada liiga, kuid suur tähtsus on sponsoritel.

"Sellist mõtet pole mitte kunagi olnud, et me seda ei korralda. Me alati võitleme selle korraldusõiguse eest," ütles Põlva Serviti esindaja Andres Neeme ERR-ile.

"Et me põhiturniiri ära võitsime, see oligi meil ponnistus – teadsime, et saame siis korraldada Põlvas seda võistlust. See on suurepärane ja seekord meil läks palju paremini, kui üle-eelmine aasta, kui me Põlvas korraldasime ja napilt lätlastele kaotasime. Eriti magus on kodus võita. Korralduskulu – selle me neelame alati alla ja meil on head toetajad, kes meid aitavad, on väga pikaajalised toetajad. Saame alati hakkama," lisas Neeme.

Medalimängude läbiviimine eeldab muuhulgas LED-ekraanide kasutamist, meeskondade ja kohtunike majutamist ning toitlustust, aga ka Eesti Käsipalliliidule kuuluva spetsiaalpõranda paigaldamist.

Äsjasel finaalturniiril oli Eesti käsipallikogukond ühtne – Serviti fännid elasid kaasa ka pronksmedalile tulnud Mistrale.