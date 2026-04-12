Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

Mesikäpa hallis on Põlva Serviti tiitlivõite nähtud palju, kuid tänane läks mängijatele hinge keskmisest erilisemalt. Balti liigas tiitli kaitsmine polnud pärast koroonapandeemiat õnnestunud veel ühelgi meeskonnal.

Põhiturniiri kahe parema meeskonna finaal oli avapoolajal tempokas ja vaatemänguline. Serviti jäi varakult ilma platsilt eemaldatud Ülljo Pihusest, kes asus omadele tribüünil kaasa elama. Klaipeda Dragunas rappis esialgu kodumeeskonna kaitset, kuid siis sai Serviti asjad klappima. Poolaeg võideti 17:13.

"Kõik algab põhimõtteliselt kaitsest. Kaitsega sa võidad tiitleid. Ja [pühapäevane] mäng, ma arvan, hästi näitas seda. Kui siin hiljaaegu ei ole meie väravavahid ennast kõige paremini käima saanud, siis Eston Varusk tõmbas täielikult käima. Kaitse pealt ja siis tekivad juba rünnakul olukorrad, saame enesekindlust, viskame ära ja niimoodi need võidud tulevad," rääkis Serviti tagamängija Alfred Timmo.

Teisel poolajal tõi Serviti oma kaitsega peatselt kohtumisse murrangu. Resultatiivsete rünnakute järel pääseti ette 22:17 ja 27:20. Viimastel minutitel suutis Dragunas vahet küll vähendada, kuid liiga ohtlikuks ei saanud. Mäng lõppes tulemusega 32:29. Leedulaste liider Deividas Virbauskas väsis ja pigem ei õnnestunud.

"Kodusaal ja ega me ei tahtnud oma poolehoidjaid alt vedada. Aga [laupäeval] väristasime oma väristamised ära. Täna oli mäng veidi kindlam," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Lõpuni tasavägises pronksikohtumises tõi Mistrale Vilniuse Šviesa ees pronksmedali Arno Vare tabamus normaalaja viimasel sekundil. Mistra võitis 30:29 ja Eesti käsipallil oli väga hea päev. "Mina annaks kaheksa kümnest. Eile oli küll halb mäng ja kõik, aga täna see võitlus ja tahte pealt kolmas koht. Ma arvan, kaheksa kümnest on õige," ütles Mistra mängujuht Arno Vare.

Käsipalli Balti liigas osales sel hooajal kümme klubi.