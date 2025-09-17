Hiilgav Bueckers valiti mäekõrguse ülekaaluga parimaks uustulnukaks
Korvpalli naiste profiliiga WNBA tänavuse hooaja parimaks uustulnukaks valiti oodatult Dallas Wingsi tagamängija Paige Bueckers.
Ülikoolikarjääri NCAA meistritiitliga lõpetanud ja seejärel kevadises draft'is esimesena valitud Bueckers pani kokku vägeva debüüthooaja, kui viskas keskmiselt 19,2 punkti, jagas 5,4 korvisöötu ja hankis 3,9 lauapalli mängu kohta.
Uustulnukate seas olid peaaegu kõik Bueckersi näitajad liiga parimad, lisaks püstitas ta mitmeid klubi ja liiga rekordeid ning valiti tähtede mängus algviisikusse.
Bueckers teenis USA spordiajakirjanikelt võimalikust 72 esikohahäälest lausa 70. Ülejäänud kaks anti Washington Mysticsi tagamängijale Sonia Citronile.
23-aastane tagamängija sai auhinnavõidust teada vahetult enne tele-eetrisse minemist, kui teda üllatas trofeega WNBA komissar Cathy Engelbert. "Tõenäoliselt olen mina viimane inimene, keda sa arvasid, et siin näed," muheles Engelberg.
Wings lõpetas põhiturniiri viimasel ehk 13. kohal, kui 34 mängust suudeti võita kümme.
Paige Bueckers did not expect THIS at the end of her tunnel! @WNBA @DallasWings pic.twitter.com/wyJ8RsJdl8— The Jennifer Hudson Show (@JHudShow) September 16, 2025
Paige Bueckers in 2025:— WNBA (@WNBA) September 16, 2025
⭐ 19.2 PPG
⭐ 5.4 APG
⭐ 3.9 RPG
⭐ 1.6 SPG
⭐ Rookie-record 44-point game on 81% FG
Your 2025 WNBA @Kia Rookie of the Year
#KiaROY | #WelcometotheW pic.twitter.com/oxBCJzwGUc
Toimetaja: Henrik Laever