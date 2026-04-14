Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

Veel oma hooaega jätkavatel välismaal mängivatel Eesti naiskorvpalluritel on play-off'id juba kas täie hooga käimas või aeg kohe-kohe nii kaugele jõudmas. Lõppenud nädalal aitas Anna Gret Asi oma koduklubi Belgias hea mänguga poolfinaali ning Kadri-Ann Lass on täie hooga juba poolfinaalseerias toimetamas. Portugali kõrgliigas lõpetas Sofia Kosareva oma hooaja, kui vaatamata tema heale esitusele kukuti konkurentsist veerandfinaalis. Portugali esiliigas tegi Greeta Üprus kaksikduubli ning tema naiskond liigub hooaja otsustavale faasile vastu liidrina.

Belgias põhiturniiril teise asetuse saanud Anna Gret Asi ja Castors Braine võitsid nädala jooksul mõlemad veerandfinaalmängud seitsmendana kohamängudele pääsenud Phantoms Boomi vastu ning tagasid endale pääsu poolfinaali ehk nelja parema hulka.

Esimene kohtumine võõral väljakul võideti numbritega 80:68. Eestlanna viibis väljakul 17 minutit ning kogus selle ajaga 9 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

Seeria teises ja ühtlasi ka viimaseks jäänud mängus olid kodusaalis Castors Braine'i võidunumbrid 82:69. Asi teenis mänguaega 28 minutit ning sai kirja üleplatsinaisena 20 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), 3 lauapalli, 6 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu ja ühe isikliku vea.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 23 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,9 minutit, 9,8 punkti, 2,7 lauapalli, 2,9 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,1%, kolmestel 37,4% ja vabavisetel 65,1%.

Castors Braine läheb poolfinaalis vastamisi põhiturniiri kolmanda kohaga lõpetanud Namuri naiskonnaga, kes veerandfinaalis võitis Liege'i samuti mängudega 2-0. Põhiturniiril võitis mõlemad omavahelised heitlused Castors Braine: novembri alguses kodusaalis 67:55 ning veebruari lõpus võõrsil 71:69.

Rootsi kõrgliigas pidasid põhiturniiri võitnud Kadri-Ann Lass ja Lulea Basket lõppenud nädalal poolfinaalseerias põhiturniiri neljanda Östersundi vastu kolm kohtumist ning seis on kolme võiduni mängitavas seerias hetkel Lulea kasuks 2-1.

Esimeses poolfinaalmatšis õnnestus Luleal kodusaalis napilt 53:51 võita. Lass sai 18 mänguminutiga kirja 2 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 0/2), 4 lauapalli, 5 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. Seeria teises mängus pidi Lulea võõral väljakul vastu võtma 70:73 kaotuse. Eestlanna viibis platsil 18 minutit ning kogus selle ajaga 3 punkti (kahesed 0/3, kolmesed 1/5), 3 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Kolmandas kohtumises olid Lulea võidunumbrid kodusaalis 77:67. Lass sai 20 minutiga kirja 4 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3, vabavisked 0/1), 5 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

29-aastane Lass on senise 29 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 25,8 minutit, 9,6 punkti, 5,6 lauapalli, 3,2 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 0,9 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,6%, kolmestel 31,4% ja vabavisetel 53,8%.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-9) lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi numbritega 82:94 alla liiga liidrile Sheffield Hattersile (14-2). Eestlanna kogus 34 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 2/4), 8 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 16 matšiga kogunud keskmiselt 30,9 minutit, 15,3 punkti, 8,1 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2,1 vaheltlõiget, 1,1 viskeblokeeringut ja 2,1 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 50,3%, kolmestel 36,2% ja vabavisetel 85,7%.

Manchester Basketball (7-9) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kuuendal kohal. Järgmisena sõidab Manchester Basketball (7-9) külla tabelis teisel kohal paiknevale Caledonia Gladiatorsile (13-2). Põhiturniiri lõpuni on neil veel kaks mängu.

Portugali korvpalli kõrgliigas jäi möödunud nädal sel hooajal viimaseks põhiturniiri seitsmenda kohaga lõpetanud Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro jaoks, kui nad kaotasid Benfica naiskonna vastu ka teise veerandfinaalmängu ning langesid konkurentsist. 

Põhiturniiri teisena lõpetanud Benfica võidunumbrid koduväljakul olid 75:69. Eesti koondise tagamängija teenis mänguaega 34 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/8, vabavisked 5/6), 4 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 3 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

27-aastane Kosareva kogus Portugali kõrgliigas 24 kohtumisega keskmiselt 29 minutit, 11 punkti, 2,3 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 2,2 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 44,1%, kolmestel 25,3% ja vabavisetel 80,7%.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jätkasid CDEFF (20-2) ja Greeta Üprus võidukalt, kui võõrsil mängiti 76:60 üle lähirivaal Antarte (18-4). Eestlanna viibis väljakul 25 minutit ning kogus selle ajaga 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/5, vabavisked 1/4), 11 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 vaheltlõiget, 3 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

31-aastane Üprus on Portugali esiliigas senise 10 kohtumisega kogunud keskmiselt 22,9 minutit, 12,3 punkti, 5,3 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 0,8 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,1%, kolmestel 38,5% ja vabavisetel 81%. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (20-2) kindlustas sellega tabelis oma liidrikohta.

Itaalia tugevuselt teises liigas valmistusid põhiturniiril oma grupis teise koha saanud Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga veerandfinaalseeriaks teises grupis seitsmendaks jäänud Alcamo naiskonna vastu, mis algab selle nädala kolmapäeval.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 24 mänguga kogunud keskmiselt 22,3 minutit, 10,5 punkti, 3 lauapalli, 4,6 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,6%, kolmestel 42,6% ja vabavisetel 80,9%.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

12.04

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

10.04

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

videod

sport.err.ee uudised

12:09

"Võimlas" räägiti golfist, rattaspordist ja kodustest võistkonnaaladest Uuendatud

11:57

Pesapalli raskekahurväelased rõõmustasid fänne kodujooksuduelliga

11:13

Naiste rannavollekoondis täienes kahe noore paariga, eesmärk jõuda OM-ile

10:35

Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

09:25

Eesti käsipallikohtunikud vilistasid Pariisi OM-i poolfinalisti mängu

08:59

Soomer osaleb nädalavahetusel kestvussõidu MM-sarja avaetapil

13.04

Welco jätkab esiliigas täiseduga

13.04

Mistra jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

13.04

Avaveerandil 37 punkti visanud Pärnu sai Viimsi üle teise võidu Uuendatud

13.04

Rosen sajanda koondisemängu eel: see on väga suur au

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

13.04

Eesti ujumisliit taunib teiste põhjamaadega otsust venelased tagasi lubada

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

13.04

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

loetumad

13.04

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

13.04

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

13.04

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

13.04

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

13.04

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

13.04

Raske vigastus sundis Tammeka väravavahi Transi kapteni palatikaaslaseks

13.04

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

