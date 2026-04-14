Korvpallurid välismaal: Kosareva lõpetas hooaja hea esitusega

Veel oma hooaega jätkavatel välismaal mängivatel Eesti naiskorvpalluritel on play-off'id juba kas täie hooga käimas või aeg kohe-kohe nii kaugele jõudmas. Lõppenud nädalal aitas Anna Gret Asi oma koduklubi Belgias hea mänguga poolfinaali ning Kadri-Ann Lass on täie hooga juba poolfinaalseerias toimetamas. Portugali kõrgliigas lõpetas Sofia Kosareva oma hooaja, kui vaatamata tema heale esitusele kukuti konkurentsist veerandfinaalis. Portugali esiliigas tegi Greeta Üprus kaksikduubli ning tema naiskond liigub hooaja otsustavale faasile vastu liidrina.

Belgias põhiturniiril teise asetuse saanud Anna Gret Asi ja Castors Braine võitsid nädala jooksul mõlemad veerandfinaalmängud seitsmendana kohamängudele pääsenud Phantoms Boomi vastu ning tagasid endale pääsu poolfinaali ehk nelja parema hulka.

Esimene kohtumine võõral väljakul võideti numbritega 80:68. Eestlanna viibis väljakul 17 minutit ning kogus selle ajaga 9 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), ühe lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

Seeria teises ja ühtlasi ka viimaseks jäänud mängus olid kodusaalis Castors Braine'i võidunumbrid 82:69. Asi teenis mänguaega 28 minutit ning sai kirja üleplatsinaisena 20 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), 3 lauapalli, 6 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu ja ühe isikliku vea.

24-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise 23 kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,9 minutit, 9,8 punkti, 2,7 lauapalli, 2,9 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget ja 1,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,1%, kolmestel 37,4% ja vabavisetel 65,1%.

Castors Braine läheb poolfinaalis vastamisi põhiturniiri kolmanda kohaga lõpetanud Namuri naiskonnaga, kes veerandfinaalis võitis Liege'i samuti mängudega 2-0. Põhiturniiril võitis mõlemad omavahelised heitlused Castors Braine: novembri alguses kodusaalis 67:55 ning veebruari lõpus võõrsil 71:69.

Rootsi kõrgliigas pidasid põhiturniiri võitnud Kadri-Ann Lass ja Lulea Basket lõppenud nädalal poolfinaalseerias põhiturniiri neljanda Östersundi vastu kolm kohtumist ning seis on kolme võiduni mängitavas seerias hetkel Lulea kasuks 2-1.

Esimeses poolfinaalmatšis õnnestus Luleal kodusaalis napilt 53:51 võita. Lass sai 18 mänguminutiga kirja 2 punkti (kahesed 1/5, kolmesed 0/2), 4 lauapalli, 5 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. Seeria teises mängus pidi Lulea võõral väljakul vastu võtma 70:73 kaotuse. Eestlanna viibis platsil 18 minutit ning kogus selle ajaga 3 punkti (kahesed 0/3, kolmesed 1/5), 3 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 2 pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Kolmandas kohtumises olid Lulea võidunumbrid kodusaalis 77:67. Lass sai 20 minutiga kirja 4 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/3, vabavisked 0/1), 5 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 viskeblokeeringut, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

29-aastane Lass on senise 29 mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 25,8 minutit, 9,6 punkti, 5,6 lauapalli, 3,2 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 0,9 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,6%, kolmestel 31,4% ja vabavisetel 53,8%.

Suurbritannia kõrgliigas pidid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (7-9) lõppenud nädalal vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi numbritega 82:94 alla liiga liidrile Sheffield Hattersile (14-2). Eestlanna kogus 34 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 2/4), 8 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, 2 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

33-aastane Bratka on Suurbritannia kõrgliigas senise 16 matšiga kogunud keskmiselt 30,9 minutit, 15,3 punkti, 8,1 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2,1 vaheltlõiget, 1,1 viskeblokeeringut ja 2,1 pallikaotust mängus. Tema visketabavused on olnud kahestel 50,3%, kolmestel 36,2% ja vabavisetel 85,7%.

Manchester Basketball (7-9) on liigatabelis kümne naiskonna hulgas hetkel kuuendal kohal. Järgmisena sõidab Manchester Basketball (7-9) külla tabelis teisel kohal paiknevale Caledonia Gladiatorsile (13-2). Põhiturniiri lõpuni on neil veel kaks mängu.

Portugali korvpalli kõrgliigas jäi möödunud nädal sel hooajal viimaseks põhiturniiri seitsmenda kohaga lõpetanud Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro jaoks, kui nad kaotasid Benfica naiskonna vastu ka teise veerandfinaalmängu ning langesid konkurentsist.

Põhiturniiri teisena lõpetanud Benfica võidunumbrid koduväljakul olid 75:69. Eesti koondise tagamängija teenis mänguaega 34 minutit ning kogus oma tiimis paremuselt teisena 19 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/8, vabavisked 5/6), 4 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 3 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

27-aastane Kosareva kogus Portugali kõrgliigas 24 kohtumisega keskmiselt 29 minutit, 11 punkti, 2,3 lauapalli, 2,1 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 2,2 pallikaotust. Tema visketabavused olid kahestel 44,1%, kolmestel 25,3% ja vabavisetel 80,7%.

Portugali tugevuselt teisel liigatasemel jätkasid CDEFF (20-2) ja Greeta Üprus võidukalt, kui võõrsil mängiti 76:60 üle lähirivaal Antarte (18-4). Eestlanna viibis väljakul 25 minutit ning kogus selle ajaga 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/5, vabavisked 1/4), 11 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 vaheltlõiget, 3 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

31-aastane Üprus on Portugali esiliigas senise 10 kohtumisega kogunud keskmiselt 22,9 minutit, 12,3 punkti, 5,3 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget ja 0,8 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 51,1%, kolmestel 38,5% ja vabavisetel 81%. Pärast kahe piirkonna tiimide liitmist kõrgemas seltskonnas jätkanud CDEFF (20-2) kindlustas sellega tabelis oma liidrikohta.

Itaalia tugevuselt teises liigas valmistusid põhiturniiril oma grupis teise koha saanud Johanna Eliise Teder ja Costa Masnaga veerandfinaalseeriaks teises grupis seitsmendaks jäänud Alcamo naiskonna vastu, mis algab selle nädala kolmapäeval.

25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise 24 mänguga kogunud keskmiselt 22,3 minutit, 10,5 punkti, 3 lauapalli, 4,6 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 46,6%, kolmestel 42,6% ja vabavisetel 80,9%.