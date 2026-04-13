X!

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

Kertu Laak (paremal) ja Bielsko-Biala Autor/allikas: CEV
Lõppenud nädalaga sai mitme piiri taga klubivõrkpalli mängiva eestlase jaoks hooaeg läbi, mitmed mängivad aga medalite nimel.

Poola kõrgliigas jätkasid Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik poolfinaalidega, kui seeria teises kohtumises saadi KS DevelopRes Rzeszowi vastu 3:2 (29:27, 22:25, 22:25, 25:18, 15:10) võit, vahendab volley.ee.

Laak panustas oma naiskonna parimana 20 punkti (+17). Otsustavas kolmandas kohtumises saadi aga 1:3 (20:25, 25:23, 20:25, 18:25) kaotus, jäädi seega seerias alla 1:2 ning mängitakse nüüd pronksmedalite eest. Laak tõi kolmandas mängus taas omade parimana 16 punkti (+12). Bielsko-Biala nimekirja kuulub ka Kristiine Miilen, kes taastub vigastusest ja kaasa teha ei saa.

Slovakkia meistriliigas pidas Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina kaks kohtumist poolfinaalseerias. Esmalt saadi Slavia naiskonna vastu 3:2 (25:13, 15:25, 25:20, 26:28, 15:9) võit, Kask tõi 11 punkti (+3) ja Cicetti lisas 6 punkti (-2). Seejärel tuli aga tunnistada vastase 3:1 (23:25, 26:24, 25:12, 25:20) paremust ja ollakse seerias 1:2 kaotusseisus. Teises mängus tõi Cicetti 9 (+3) ja Kask 4 punkti (+1).

Rumeenias jätkusid veerandfinaalid ja mõlemad eestlaste koduklubid pääsesid edasi. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada pidas oma teise mängu, saades 3:0 (25:21, 25:11, 25:19) jagu Craiovast ja seeria võideti 2:0. Täismängu kirja saanud Vanker tõi ka 1 punkti (0), Lõhmus ei mänginud. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau sai Bukaresti Rapidi vastu 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 26:24, 15:10) võidu, 5 serviässa löönud Teppanilt 21 punkti (+10), Hurt ei mänginud. Seeria esimene kohtumine võideti samuti 3:2 ja seeria võideti samuti 2:0 ning pääseti poolfinaali.

Joosep Kurik ja Genfi Chenois jätkasid Šveitsis pronksiseeriat, kui seeria teine kohtumine kaotati Volley Schönenwerdile 2:3 (25:15, 13:25, 17:25, 25:19, 8:15). Kurik tõi 11 punkti (-1). Seeria võitis Schönenwerd 2:0 ja Kurikule seega neljas koht.

Araabia Ühendemiraatides väga resultatiivse hooaja teinud Robert Täht pidas Al Jazira klubi eest viimased mängud. Al Jazira sai presidendi karikavõistluste poolfinaalis 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) kaotuse Al Ainilt ja jäi seega finaalist eemale. Täht tõi 6 punkti (-1). Lisaks peeti superkarika kohtumisi, kus neli paremat mängisid omvahalel läbi ja Tähe tööandja platseerus lõpuks kolmandaks. Sellega sai Eesti koondise nurgaründaja hooaeg ka läbi.

Nädal varem tõmmati hooajale joon alla Kuveidis, kus pallis Oliver Venno. Pärast sõjategevuse algust regioonis rohkem mänge ei peetudki ja hooaeg kuulutati lõppenuks.

Itaalia esiliigas aitas Karli Allik oma tööandja Abba Pineto veerandfinaali avamängus 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:20) võiduni Porto Viro üle. 4 serviässa löönud Allik tõi 12 punkti (-6).

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapanis Tokyo Great Bearsilt esimses mängus 1:3 (23:25, 21:25, 27:25, 17:15) kaotuse. Tammemaa tõi 17 punkti. Teine mäng kaotati 0:3 (23:25, 22:25, 20:25), Tammemaalt 5 punkti. Tammearu kummaski kohtumises kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 11 võidu ja 31 kaotusega eelviimasel kohal.

Austrias alustas Jan Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen pronksiseeriat ja sai avakohtumises 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:21, 9:15) kaotuse Zadruga Aich/Dobilt. Üprus tõi 9 punkti (+5).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:59

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

12.04

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

11.04

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

11.04

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

10.04

Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

10.04

Väsimatu Ojamets: kuidagi saame mees- ja naiskonna ära kaetud

10.04

Müügile tulid võrkpalli EM-i alagrupimängude päevapiletid

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09.04

Pärnu viigistas võrkpallifinaali, taas läks tarvis kõiki geime

09.04

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

09.04

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

videod

sport.err.ee uudised

19:20

Neli OM-hõbedat võitnud Jaapani uisutäht teeb tippspordist pausi

18:59

Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

18:23

Hussarid parandasid Hannoveri maratonil isiklikku rekordit

17:31

Rahvusvaheline ujumisliit lubas venelased lipu ja hümniga võistlema

17:08

Naiste jalgpallikoondis on valikmängus soosik: vastane on väga haavatav

16:15

Noorte hokikoondis alustab ettevalmistust koduseks MM-iks

15:49

Hendrik Voll: üliõpilassporti ei kaasata Eesti spordisüsteemi

15:06

Selgus Euroopa liigaks valmistuva võrkpallinaiskonna koosseis

14:29

Kapten Shein ja Fredrikstad teenisid kodumurul viigipunkti

14:04

Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

13:31

Lõunanaabri loobumine andis Eesti ragbikoondisele kauaoodatud võidu

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

11:50

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

11:16

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

loetumad

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

09:07

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

12.04

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

