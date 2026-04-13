Võrkpallurid välismaal: Laak mängib Poolas pronksile

Poola kõrgliigas jätkasid Kertu Laak ja Bielsko-Biala Bostik poolfinaalidega, kui seeria teises kohtumises saadi KS DevelopRes Rzeszowi vastu 3:2 (29:27, 22:25, 22:25, 25:18, 15:10) võit, vahendab volley.ee.

Laak panustas oma naiskonna parimana 20 punkti (+17). Otsustavas kolmandas kohtumises saadi aga 1:3 (20:25, 25:23, 20:25, 18:25) kaotus, jäädi seega seerias alla 1:2 ning mängitakse nüüd pronksmedalite eest. Laak tõi kolmandas mängus taas omade parimana 16 punkti (+12). Bielsko-Biala nimekirja kuulub ka Kristiine Miilen, kes taastub vigastusest ja kaasa teha ei saa.

Slovakkia meistriliigas pidas Caterina Cicetti ning Mirjam Karoliine Kase koduklubi Uniza Žilina kaks kohtumist poolfinaalseerias. Esmalt saadi Slavia naiskonna vastu 3:2 (25:13, 15:25, 25:20, 26:28, 15:9) võit, Kask tõi 11 punkti (+3) ja Cicetti lisas 6 punkti (-2). Seejärel tuli aga tunnistada vastase 3:1 (23:25, 26:24, 25:12, 25:20) paremust ja ollakse seerias 1:2 kaotusseisus. Teises mängus tõi Cicetti 9 (+3) ja Kask 4 punkti (+1).

Rumeenias jätkusid veerandfinaalid ja mõlemad eestlaste koduklubid pääsesid edasi. Renet Vankeri ja Timo Lõhmuse koduklubi Galati Arcada pidas oma teise mängu, saades 3:0 (25:21, 25:11, 25:19) jagu Craiovast ja seeria võideti 2:0. Täismängu kirja saanud Vanker tõi ka 1 punkti (0), Lõhmus ei mänginud. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau sai Bukaresti Rapidi vastu 3:2 (20:25, 25:23, 23:25, 26:24, 15:10) võidu, 5 serviässa löönud Teppanilt 21 punkti (+10), Hurt ei mänginud. Seeria esimene kohtumine võideti samuti 3:2 ja seeria võideti samuti 2:0 ning pääseti poolfinaali.

Joosep Kurik ja Genfi Chenois jätkasid Šveitsis pronksiseeriat, kui seeria teine kohtumine kaotati Volley Schönenwerdile 2:3 (25:15, 13:25, 17:25, 25:19, 8:15). Kurik tõi 11 punkti (-1). Seeria võitis Schönenwerd 2:0 ja Kurikule seega neljas koht.

Araabia Ühendemiraatides väga resultatiivse hooaja teinud Robert Täht pidas Al Jazira klubi eest viimased mängud. Al Jazira sai presidendi karikavõistluste poolfinaalis 0:3 (20:25, 21:25, 22:25) kaotuse Al Ainilt ja jäi seega finaalist eemale. Täht tõi 6 punkti (-1). Lisaks peeti superkarika kohtumisi, kus neli paremat mängisid omvahalel läbi ja Tähe tööandja platseerus lõpuks kolmandaks. Sellega sai Eesti koondise nurgaründaja hooaeg ka läbi.

Nädal varem tõmmati hooajale joon alla Kuveidis, kus pallis Oliver Venno. Pärast sõjategevuse algust regioonis rohkem mänge ei peetudki ja hooaeg kuulutati lõppenuks.

Itaalia esiliigas aitas Karli Allik oma tööandja Abba Pineto veerandfinaali avamängus 3:1 (25:21, 25:23, 23:25, 25:20) võiduni Porto Viro üle. 4 serviässa löönud Allik tõi 12 punkti (-6).

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas sai Jaapanis Tokyo Great Bearsilt esimses mängus 1:3 (23:25, 21:25, 27:25, 17:15) kaotuse. Tammemaa tõi 17 punkti. Teine mäng kaotati 0:3 (23:25, 22:25, 20:25), Tammemaalt 5 punkti. Tammearu kummaski kohtumises kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 11 võidu ja 31 kaotusega eelviimasel kohal.

Austrias alustas Jan Markus Üpruse koduklubi Waldvierteli Union Raiffeisen pronksiseeriat ja sai avakohtumises 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:21, 9:15) kaotuse Zadruga Aich/Dobilt. Üprus tõi 9 punkti (+5).