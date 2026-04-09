Los Angelese olümpiapäeviks avatakse Balti maja

Olümpialiikumine
Wende muuseum
Wende muuseum Autor/allikas: EOK
Olümpialiikumine

Eesti, Läti ja Leedu rahvuslikud olümpiakomiteed on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt avatakse 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängude ajal ühine Balti maja ehk Baltic House.

Balti riikide ühiseks esindus-, kohtumis- ja kaasaelamiskohaks saab Los Angeleses Culver Citys paiknev Wende muuseum. Balti majas toimuvad medalivastuvõtud, kohtumised rahvusvaheliste partneritega, meediaüritused ja Balti kultuuri tutvustavad sündmused. Sama oluline roll on Balti majal aga ka fännide kohtumispaigana – ühise kohana, kus elada koos kaasa Eesti, Läti ja Leedu sportlaste olümpiahetkedele.

Eesti olümpiakomitee teatel on koostöö eesmärk näidata Eestit, Lätit ja Leedut ühtse ja tugeva Balti piirkonnana, suurendada Balti riikide tuntust Ameerika Ühendriikides ning pakkuda sportlastele, partneritele ja külalistele esinduslikku ja sisulist kohtumispaika, mis ühendab spordi, kultuuri ja rahvusvahelised koostöövõimalused.

"Lisaks praktilisele koostööle kannab Balti maja ka sümboolset tähendust. Tänases maailmas on sõprussuhted ja väärtuspõhine koostöö olulisemad kui kunagi varem," teatas spordiorganisatsioon. "Balti maja loob võimaluse rõõmustada üheskoos nii Leedu korvpalli, Eesti vehklejate ja kümnevõistlejate kui ka Läti sportlaste saavutuste üle ning tugevdada seeläbi Balti riikide vahelist ühtsust ja üksteise toetamist ka laiemas geopoliitilises kontekstis."

Allkirjastatud memorandumis lepiti kokku, et Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteed teevad tihedat koostööd Balti maja korraldamisel ja ressursside jagamisel, viiakse läbi ühiseid turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ning pööratakse tähelepanu Balti kogukondade kaasamisele Ameerika Ühendriikides. Samal ajal säilitab iga riik oma rahvusliku eripära ja loo.

EOK peasekretäri Kristo Tohveri sõnul on tegemist ajaloolise sammuga Balti koostöös olümpiamängude kontekstis. "Balti maja ei ole ainult esindusruum või protokolliline kohtumispaik. Me loome sinna koha, kus Baltimaade inimesed ja sõbrad saavad koos sportlastele kaasa elada," sõnas ta.

"Tänases maailmas on sõprade olemasolu ja üksteise toetamine erakordselt oluline ning Balti maja aitab seda ühtsust nähtavaks ja tunnetatavaks muuta ka olümpiamängude ajal. See on esimene kord, kui Eesti, Läti ja Leedu astuvad olümpiamängudel välja ühise majana ning see näitab meie valmisolekut ja võimekust teha suuri asju koos."

Allkirjastatud memorandum on kavatsuste kokkulepe, mille alusel töötatakse lähiaastatel välja Balti maja täpne kontseptsioon ja ühine tegevuskava Los Angelese olümpiamängudeks.

Toimetaja: Siim Boikov

Los Angelese olümpiapäeviks avatakse Balti maja

