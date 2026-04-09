Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

Eesti korvpallikoondis. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti meeste korvpallikoondis jätkab juulis maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri esimest ringi, kui kohtutakse koduväljakul Sloveeniaga ja võõrsil Tšehhiga.

Alates neljapäevast on Piletitasku veebipoes müügil piletid Eesti rahvuskoondise kodumängule Sloveeniaga, mis toimub 3. juulil algusega kell 19 Unibet Arenal.

Eesti ja Sloveenia kohtusid omavahel MM-valiksarja esimeses aknas, kui Eesti võttis võõrsil lisaaja järel 94:93 võidu.

H-alagruppi kuuluv Eesti koondis asub turniiritabelis kolmandal positsioonil, kui neljast mängust on võidetud ning kaotatud kaks mängu. Eesti koondise liidriteks on seni olnud Henri Drell ja Kaspar Treier, kes on neljas mängus visanud keskmiselt vastavalt 19 ning 15,5 punkti mängu kohta..

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

07.04

Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

07.04

Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

07.04

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

07.04

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

07.04

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

06.04

Asi ja Teder lõpetasid põhihooaja, Jaama aitas Columbia turniirivõiduni

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

12:36

Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

12:20

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08:05

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

