Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

Alates neljapäevast on Piletitasku veebipoes müügil piletid Eesti rahvuskoondise kodumängule Sloveeniaga, mis toimub 3. juulil algusega kell 19 Unibet Arenal.

Eesti ja Sloveenia kohtusid omavahel MM-valiksarja esimeses aknas, kui Eesti võttis võõrsil lisaaja järel 94:93 võidu.

H-alagruppi kuuluv Eesti koondis asub turniiritabelis kolmandal positsioonil, kui neljast mängust on võidetud ning kaotatud kaks mängu. Eesti koondise liidriteks on seni olnud Henri Drell ja Kaspar Treier, kes on neljas mängus visanud keskmiselt vastavalt 19 ning 15,5 punkti mängu kohta..