Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

Korvpall
Sylvain Francisco
Sylvain Francisco
Korvpall

Kaunase Žalgiris lagunes korvpalli Euroliiga 36. vooru kohtumises kodus Dubaiga viimasel veerandil ja pidi leppima 65:77 (19:14, 15:10, 19:15, 12:38) kaotusega.

Kui esimesed kolm perioodi kuulusid kõik Leedu klubile ja viimast kümmet minutit alustati 14-punktises eduseisus, siis vajus Žalgirise kaitse kokku ja Dubai viskas neljandal veerandil lausa 38 punkti.

Võijate paremad olid Aleksa Avramovic 15 ja Bruno Caboclo 13 punktiga. Žalgirise kasuks tõi Moses Wright 15 ja Arnas Butkevicius 12 silma.

Kaotusest hoolimata liigub Žalgiris (21-15) sõelmängude suunas, aga kaks vooru enne lõppu on veel selgitamisel, kas pääsetakse otse veerandfinaali või jätkatakse play-in faasis. Võimalik on ka kümne seast välja langemine. Dubai on hetkel esimesena sõelmängudelt väljas.

Küll aga on veerandfinaalide pilet käes kahel esimesel võistkonnal ehk Pireuse Olympiakosel (24-12) ja Valencial (23-13). Olympiakos alistas teisipäeval kodus Madridi Reali 102:88 (31:19, 18:23, 23:15, 30:31) ja Valencia oli samuti kodus üle Milano Olimpiast 102:96 (27:24, 24:30, 27:29, 24:13).

Tulemused: Tel Avivi Hapoel - Istanbuli Fenerbahce 95:80, Kaunase Žalgiris - Dubai 65:77, Belgradi Crvena Zvezda - Pariis 94:81, Pireuse Olympiakos - Madridi Real 102:88, Bologna Virtus - Müncheni Bayern 80:85, Valencia - Milano Olimpia 102:96, Barcelona - Ateena Panathinaikos 79:93, Baskonia - Tel Avivi Maccabi 101:98.

Toimetaja: Siim Boikov

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

