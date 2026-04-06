Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

Hispaanias Huelvas algavad esmaspäeval sulgpalli Euroopa meistrivõistlused. Eesti mängijatest kvalifitseerusid EM-ile naiste üksikmängus Kristin Kuuba ja segapaarismängus Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus.

Esimesel võistluspäeval tulevad väljakule segapaarismängu esimeses ringis Õunmaa ja Üprus. Õunmaa ja Üprus on maailma edetabelis 110. kohal ja mängivad oma EM-il teist korda. Nende vastased on kuuenda paigutusega Amalie Cecilie Kudsk ja Rasmus Espersen Taanist, kes asuvad maailma edetabelis 30. kohal.

Õunmaa ja Üpruse mäng toimub 6. aprillil Eesti aja järgi kell 17 kolmandal väljakul.

Kristin Kuuba alustab naiste üksikmängus kolmapäeval. Eesti esireketile tõi loos raske vastase, teise asetusega Line Christopherseni Taanist. Christophersen on maailma edetabelis 20. kohal ja kõige kõrgema edetabeli kohaga Euroopa mängija. Kuuba on maailma edetabelis 133. kohal.