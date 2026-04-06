X!

Eesti sulgpallurid alustavad esmaspäeval EM-i

Mikk Õunmaa - Ramona Üprus Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Hispaanias Huelvas algavad esmaspäeval sulgpalli Euroopa meistrivõistlused. Eesti mängijatest kvalifitseerusid EM-ile naiste üksikmängus Kristin Kuuba ja segapaarismängus Mikk Õunmaa ja Ramona Üprus.

Esimesel võistluspäeval tulevad väljakule segapaarismängu esimeses ringis Õunmaa ja Üprus. Õunmaa ja Üprus on maailma edetabelis 110. kohal ja mängivad oma EM-il teist korda. Nende vastased on kuuenda paigutusega Amalie Cecilie Kudsk ja Rasmus Espersen Taanist, kes asuvad maailma edetabelis 30. kohal.

Õunmaa ja Üpruse mäng toimub 6. aprillil Eesti aja järgi kell 17 kolmandal väljakul.

Kristin Kuuba alustab naiste üksikmängus kolmapäeval. Eesti esireketile tõi loos raske vastase, teise asetusega Line Christopherseni Taanist. Christophersen on maailma edetabelis 20. kohal ja kõige kõrgema edetabeli kohaga Euroopa mängija. Kuuba on maailma edetabelis 133. kohal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo