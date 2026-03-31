Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali

"Väga õige sõna, olen tõesti uhke! Tulime kuidagi sellisest väga halvast august välja ja nüüd paneme juba vähe võimsamalt," hindas Marx Aru seda, et Tartu suutis seerias 1:2 kaotusseisust välja tulla ja mängudega 3:2 võita.

Mis Tartule võidu tõi? "Me ei pannud igat teist servi võrku, palju parem on niimoodi mängida!" muheles Aru. "Servivigade arv oli enne meeletu, nüüd olime servijoone taga natuke kauem ja kohe hakkas mäng ladusalt minema."

Avageim kulges võrdselt seisuni 11:11, siis pääses Tartu viie punktiga ette ja vahepeal kasvatati edu ka seitsmepunktiliseks, lõpuks võitsid tartlased geimi 25:20. Teises geimis juhtis Tartu 19:14, aga Selver jõudis 20:20 viigini. Tartu läks 23:20 ja 24:21 ette ning teisel geimpallil vormistati 25:22 võit.

Tasavägine kolmandas geim kulges peamiselt Selveri vedamisel ja esimesena teenis ka geimpalli Selver, asudes 24:23 juhtima. Selveril oli ka teine geimpalli, mille Tartu suutis päästa ning seejärel seisul 25:25 oli Markkus Keele käsi võrgus ja Tartu teenis matšpalli. Servima asus Jack Williams, kelle äss tõi Tartule magusa võidu, kolmas geim 27:25.

"Täna said nad meilt päris palju odavaid punkte. Midagi teha ei ole, me oleme veel teatud kohast noored ja anname väga valedel hetkedel väga lolle punkte. See veel on meie mängu osa, kahjuks," nentis Keel. "Aga Tallinna mängust on samamoodi kahju, seal meie hakanud lihtsalt vastu, olid mänguliselt ka numbrid väga kehvad ja nii oli. Kaks mängu Tartu natuke kindlam ja 3:0 mängud on tõsiasjad."

Tartu ridades tõid Martti Juhkami ja Stefan Kaibald mõlemad 13 punkti, Mart Naaber lisas 11 punkti. Selveri parim oli Andres Jefanov 16 punktiga, Joosep Põldma panustas 11 punkti.

Esimesena tagas koha finaalis Pärnu Võrkpalliklubi, kes oli poolfinaalis mängudega 3:1 parem Võru Barrusest.

Eesti meister selgub nelja võiduni mängitavas finaalseerias.