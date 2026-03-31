Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali

Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel pääses teisena finaali Tartu Bigbank, alistades kodusaalis poolfinaalseeria otsustavas mängus Selver x TalTechi 3:0. Tartu võitis seeria mängudega 3:2.

"Väga õige sõna, olen tõesti uhke! Tulime kuidagi sellisest väga halvast august välja ja nüüd paneme juba vähe võimsamalt," hindas Marx Aru seda, et Tartu suutis seerias 1:2 kaotusseisust välja tulla ja mängudega 3:2 võita.

Mis Tartule võidu tõi? "Me ei pannud igat teist servi võrku, palju parem on niimoodi mängida!" muheles Aru. "Servivigade arv oli enne meeletu, nüüd olime servijoone taga natuke kauem ja kohe hakkas mäng ladusalt minema."

Avageim kulges võrdselt seisuni 11:11, siis pääses Tartu viie punktiga ette ja vahepeal kasvatati edu ka seitsmepunktiliseks, lõpuks võitsid tartlased geimi 25:20. Teises geimis juhtis Tartu 19:14, aga Selver jõudis 20:20 viigini. Tartu läks 23:20 ja 24:21 ette ning teisel geimpallil vormistati 25:22 võit.

Tasavägine kolmandas geim kulges peamiselt Selveri vedamisel ja esimesena teenis ka geimpalli Selver, asudes 24:23 juhtima. Selveril oli ka teine geimpalli, mille Tartu suutis päästa ning seejärel seisul 25:25 oli Markkus Keele käsi võrgus ja Tartu teenis matšpalli. Servima asus Jack Williams, kelle äss tõi Tartule magusa võidu, kolmas geim 27:25.

"Täna said nad meilt päris palju odavaid punkte. Midagi teha ei ole, me oleme veel teatud kohast noored ja anname väga valedel hetkedel väga lolle punkte. See veel on meie mängu osa, kahjuks," nentis Keel. "Aga Tallinna mängust on samamoodi kahju, seal meie hakanud lihtsalt vastu, olid mänguliselt ka numbrid väga kehvad ja nii oli. Kaks mängu Tartu natuke kindlam ja 3:0 mängud on tõsiasjad."

Tartu ridades tõid Martti Juhkami ja Stefan Kaibald mõlemad 13 punkti, Mart Naaber lisas 11 punkti. Selveri parim oli Andres Jefanov 16 punktiga, Joosep Põldma panustas 11 punkti.

Esimesena tagas koha finaalis Pärnu Võrkpalliklubi, kes oli poolfinaalis mängudega 3:1 parem Võru Barrusest.

Eesti meister selgub nelja võiduni mängitavas finaalseerias.

Samal teemal

võrkpalliuudised

21:41

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali Uuendatud

30.03

U-18 võrkpallikoondised lõpetasid EM-valiksarjades võidukalt

30.03

Laak vedas oma klubi Poola meistriliiga poolfinaali

29.03

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

29.03

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

29.03

U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

28.03

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

28.03

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

27.03

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

27.03

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

27.03

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

videod

sport.err.ee uudised

21:41

Tartu Bigbank sai otsustavas mängus võidu ja pääses finaali Uuendatud

20:36

Eesti võimlemisliidu president pani ameti maha

19:57

Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

19:25

EM-iks valmistuv U-17 koondis jäi tasavägises mängus alla Inglismaale

18:52

Naiste korvpallikoondis sai järgmise EM-valiksarja vastased teada

18:26

Norras baasi vahetav Kristjan Ilves: hüppemäel tuleb muutusi teha

17:28

Martinson: spordirahvas on lõhenenud ja probleemid on suured

16:59

Novosjolov: organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem kui sisulist tööd

16:26

U-19 jalgpallikoondis kaotas Helsingis Ukrainale

15:57

Colorado saatis väravaterohkel mängupäeval Calgary väravasse üheksa litrit

15:23

Eesti supermoto sõitjad noppisid esimeselt MM-etapilt punkte

14:56

Henn Rwanda mängust: eesmärk oli noortele võimalus anda

14:19

NBA tahaks ikkagi Euroliigaga koostööd teha

13:42

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

13:11

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

loetumad

11:53

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

30.03

Eesti jalgpallikoondis kaotas FIFA turniiri finaalis Rwandale Uuendatud

30.03

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

30.03

Selevko ja Varnavskaja ISU auhinda ei saanud

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

30.03

Tiit Karuksi kuukommentaar: õhustik kisub vägisi mürgiseks

17:28

Martinson: spordirahvas on lõhenenud ja probleemid on suured

12:37

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

13:42

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

