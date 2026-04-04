Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Laupäeval algas lisaks finaalseeriale ka Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste pronksiseeria, kui Selver x TalTechi kaotas eduseisust Barrus Võru Võrkpalliklubile.

Kolme võiduni peetava seeria avakohtumine pakkus põnevust ja keerdkäike, kui kahes esimeses geimis võidutsenud koduvõistkond Selver x TalTech leppis lõpuks 2:3 (25:19, 26:24, 25:27, 20:25, 9:15) kaotusega, kirjutab volley.ee.

Kui lisada juurde ka Elme Messer Balti liiga veerandfinaalseeria, saavutas Võru meeskond omavahelistes mängudes kolmanda järjestikuse võidu. Võõrustajate ridades puudus võistkonna liider Andres Jefanov, kes vedas laupäeval Selver Tallinn I võistkonna U-20 vanuseklassi Eesti meistrivõistluste finaali.

Jefanovit asendanud Kaur Erik Kais tõusis 27 punktiga üleplatsimängijaks, realiseerides 57-protsendilise efektiivsusega 24 rünnakut. Mads Roness lisas 13, Mihkel Varblane 10 ning Andri Aganits ja Joosep Põldma üheksa punkti. Renato Oliveira Santos panustas võitu 29 ja Kyle Christopher Wilson 13 punkti.

Seeria teine mäng peetakse 8. aprillil kell 19 Võru Spordikeskuses ja kolmas 10. aprillil kell 18 TalTechi Spordihoones.

Toimetaja: Anders Nõmm

Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo