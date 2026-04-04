Selver mängis pronksiseeria avavaatuses maha kahegeimilise edu

Laupäeval algas lisaks finaalseeriale ka Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste pronksiseeria, kui Selver x TalTechi kaotas eduseisust Barrus Võru Võrkpalliklubile.

Kolme võiduni peetava seeria avakohtumine pakkus põnevust ja keerdkäike, kui kahes esimeses geimis võidutsenud koduvõistkond Selver x TalTech leppis lõpuks 2:3 (25:19, 26:24, 25:27, 20:25, 9:15) kaotusega, kirjutab volley.ee.

Kui lisada juurde ka Elme Messer Balti liiga veerandfinaalseeria, saavutas Võru meeskond omavahelistes mängudes kolmanda järjestikuse võidu. Võõrustajate ridades puudus võistkonna liider Andres Jefanov, kes vedas laupäeval Selver Tallinn I võistkonna U-20 vanuseklassi Eesti meistrivõistluste finaali.

Jefanovit asendanud Kaur Erik Kais tõusis 27 punktiga üleplatsimängijaks, realiseerides 57-protsendilise efektiivsusega 24 rünnakut. Mads Roness lisas 13, Mihkel Varblane 10 ning Andri Aganits ja Joosep Põldma üheksa punkti. Renato Oliveira Santos panustas võitu 29 ja Kyle Christopher Wilson 13 punkti.

Seeria teine mäng peetakse 8. aprillil kell 19 Võru Spordikeskuses ja kolmas 10. aprillil kell 18 TalTechi Spordihoones.