Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

Tartu Bigbank. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tartu Bigbank alistas Eesti võrkpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria neljandas mängus Selver x TalTechi ja viigistas seeria üldseisu kaks-kahele.

Bigbank kontrollis kaht esimest geimi, võites mõlemad numbritega 25:21. Ka kolmandas geimis tegi Bigbank kiiresti vahe sisse ja juhtis 19:12, kuid geimi lõpp kulges tasavägiselt. Selver x TalTech võitles välja viigi 24:24, ent Bigbank rohkem ei vääratanud ja võitis kolmanda geimi lõpuks 26:24.

Jack Williams tõi võitjate parimana 17 punkti (+11), Martti Juhkami lisas 12 (+6) ja Stefan Kaibald 10 (+4) punkti. Bigbanki vastuvõtt oli 36% ja rünnak 44%. Blokist teeniti seitse punkti, servil löödi üheksa ässa ja eksiti 11 pallingul.

Selver x TalTechi vedas 19 punktiga (+11) Andres Jefanov. Meeskonna vastuvõtt oli 41% ja rünnak 42%. Blokist punkte ei saadud, servil löödi üheksa ässa ning eksiti samuti 11 pallingul.

Kolme võiduni peetava seeria otsustav viies kohtumine toimub 31. märtsil Tartu Ülikooli spordihoones.

