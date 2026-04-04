Võrkpallifinaali avamäng läks otsustavasse geimi, Tartu alistas Pärnu

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste finaalseeria avamäng kujunes tõeliseks põnevusetenduseks, kui Pärnu Võrkpalliklubi ja tiitlikaitsja Tartu Bigbank vajasid võitja selgitamiseks viit geimi. Kodupubliku kurvastuseks jäi tasavägise heitluse järel peale Tartu meeskond.

Avageimis 24:23 seisul geimpallini jõudnud võõrustajad kaotasid seejärel kolm järjestikust punkti ja tunnistasid külaliste 26:24 paremust, kirjutab volley.ee.

Teine ja kolmas geim kuulusid omakorda 25:22 tulemusega Pärnu meeskonnale, millega jõuti võidust geimivõidu kaugusele. Nelja geimiga kohtumine ei piirdunud, kui Tartu võistkond jäi peale 25:23 tulemusega. Viiendas geimis asus Emajõelinna esindus 12:7 eduseisu ja võttis 67-protsendilise rünnakuefektiivsuse toel 15:9 geimivõidu, saavutades seega 3:2 (26:24, 22:25, 22:25, 25:23, 15:9) mänguvõidu.

Tartu Bigbanki peatreener Andrei Ojametsa sõnul tuli kasuks see, et poolfinaalis peeti mitu viiegeimilist mängu: "vahepeal ei saanud ma rahul olla meie kaitsemängu ega agressiivsusega, kuid kokkuvõttes oli tulemus igati positiivne. Kartsin, et võime olla vaimselt väsinud, kuid mängijad üllatasid mind."

Pärnu meeskonna peatreener Rainer Vassiljevi sõnul sai määravaks serviga surve avaldamine. "Mõlemal poolel oli nii tõuse kui mõõnasid. Geimides saatis edu seda võistkonda, kes suutis serviga rohkem survet avaldada. Viiendas geimis jäime servi vastuvõtul surve alla. Lihtsaid punkte tuleb harva – määravaks saab mitmekülgsus."

Tartu poolel näitas suurepärast võrkpalli diagonaalründaja Jack Williams, kes lahendas koostöös sidemängija Aleksander Eermaga 58-protsendilise efektiivsusega 25 rünnakut ja kogus kokku 28 (+19) punkti. Martti Juhkami lisas 17, Mart Naaber 13, Marx Aru 12 ja Stefan Kaibald 11 punkti. Daniel Alejandro Ramírez Pita tõi kodumeeskonnale 20, Tristan Täht 19, Toms Švans 10 ning Markus Uuskari ja Sten Perillus üheksa punkti.

Võitjate positiivne servi vastuvõtt oli 48% ja ka rünnakuid lahendati 48-protsendiliselt, blokiga teeniti kümme ja servil viis punkti (eksiti 19 servil). Pärnu vastuvõtt oli 37% ja rünnakuid lahendati 41-protsendiliselt. Blokipunkte saavutati sarnaselt Tartule kümme ja serviässasid löödi 11, millest viis kanti Švansi arvele.

Nelja võiduni peetava seeria teine mäng toimub 9. aprillil kell 19 Tartu Ülikooli spordihoones.