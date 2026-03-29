Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

Pärnu VK Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpalli Eesti meistrivõistlustel selgus pühapäeval esimene finalist, kui Pärnu Võrkpalliklubi alistas kolmandat korda Võru Barruse.

Pärnul oli võimalus neljapäeval seeria lõpetada, kuid Barrus suutis kaotusseisust välja tulla ning otsustava geimiga seeriat pikendada. Neljandas mängus sai aga Võru klubi jaks otsa ning Pärnu VK teenis kindla 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) võidu, millega kaasnes pilet Eesti meistrivõistluste finaali.

Daniel Pita tõi võitjatele 20 punkti (+12), Tristan Täht (+6) ja Toms Svans (+4) lisasid omalt poolt kaheksa punkti. Barruse resultatiivseim oli ei keegi muu kui Renato Santos, kes tõi kaotajatele 18 punkti (+6).

Teises poolfinaalseerias on Tartu Bigbank ja Selver x TalTech nelja mängu järel viigis ning võitja otsustab teisipäevane kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

võrkpalliuudised

19:34

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

18:11

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

13:31

U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

28.03

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

28.03

Rae pööras kaotusseisu võiduks ja jõudis finaali

28.03

Tartu Bigbank viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

28.03

Hollas ja Remmelg said Mehhikos üheksanda koha

28.03

Eesti U-18 võrkpallikoondis jäi viies geimis Rumeeniale alla

27.03

Neidude U-18 koondis alustas EM-valiksarja kaotusega Hollandile

27.03

Hollas ja Remmelg pääsesid MK-etapil Nayaritis 24 parema sekka

27.03

Selgusid uue peatreeneri saanud Eesti rahvusnaiskonna kandidaadid

26.03

Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

26.03

Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

25.03

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti

24.03

Bigbank ja Selver jätkavad poolfinaalseeriat: iga mängu hind kasvab

videod

sport.err.ee uudised

21:31

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

21:27

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

20:58

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

20:29

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

20:03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

19:34

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

18:44

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

18:39

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

18:11

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

17:43

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

17:09

Vingegaard lisas oma auhinnakappi Kataloonia velotuuri karika

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

15:45

MK-hooaeg lõppes Lindviki võiduga, Stoch ja Fettner jätsid hüvasti

loetumad

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

11:56

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

