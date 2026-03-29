Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

Pärnul oli võimalus neljapäeval seeria lõpetada, kuid Barrus suutis kaotusseisust välja tulla ning otsustava geimiga seeriat pikendada. Neljandas mängus sai aga Võru klubi jaks otsa ning Pärnu VK teenis kindla 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) võidu, millega kaasnes pilet Eesti meistrivõistluste finaali.

Daniel Pita tõi võitjatele 20 punkti (+12), Tristan Täht (+6) ja Toms Svans (+4) lisasid omalt poolt kaheksa punkti. Barruse resultatiivseim oli ei keegi muu kui Renato Santos, kes tõi kaotajatele 18 punkti (+6).

Teises poolfinaalseerias on Tartu Bigbank ja Selver x TalTech nelja mängu järel viigis ning võitja otsustab teisipäevane kohtumine Tartu Ülikooli spordihoones.