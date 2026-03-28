Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalis kaotusseisu jäänud Tartu Bigbank võitis neljanda mängu Tallinnas 3:0. Otsustav viies mäng toimub Tartus teisipäeval.

Kui seeria kõik kolm eelmist mängu läksid viiendasse geimi, siis laupäeval tehti asjad selgeks oluliselt kiiremini. Tartu, kes paar päeva tagasi elas üle ehmatuse, kui otsustavas geimis ei teenitud ühtegi punkti, võitis kaks esimest geimi 25:21. Ka kolmandat alustas Tartu kindlalt, juhtides parimal juhul seitsme punktiga, kuid lõpp läks ärevaks. Selver jõudis 24:24 viigini, aga lõpuks jäi siiski peale Tartu 26:24.

"Eks meil oli selg vastu seina. Selge see, et mehed tahtsid ikka tõestada, et see õnnetus, mis juhtus seal Tartus kahes viimases geimis, et see ei saa olla reegel. Ja mul on väga hea meel, et naiste eeskujul esimeses mängus 3:0, mehed võtsid eeskuju ja tegid järgi," rääkis Bigbanki peatreener Andrei Ojamets.

Tartu resultatiivseim oli 17 punktiga Jack Williams. Selveri eest sai 19 punkti kirja 17-aastane Andres Jefanov. "Olime kogu meeskonnana liiga äraootava seisukohaga. Esimesed kaks geimi saime lõpuks need natukene viisakamaks alles geimi lõpus, et olime terve geimi pikalt taga. Täna meie blokk-kaitse väga hästi ei töötanud. Terve mängu peale null ja oma rünnakul tegime mõned vead ja Tartu mängis selles suhtes puhta mängu. Aus lõpptulemus, numbrid ei valeta," tõdes Selver x TalTechi kapten Andri Aganits.

Finalist selgub otsustavas viiendas mängus teisipäeval Tartus. "Selver on ikkagi võitlejate võistkond ja nagu ma meestele enne mängu ütlesin, et me oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile. Peame kõik ise võtma. Jõulud ammu möödas ja järgmiste jõuludeni aega veel liiga palju," märkis Ojamets.

"Me oleme väga värsked. Eks play-off'id on toredad ja selles mõttes kõik tahavad võita. Siin väsimuse taha kellelegi ei jää, kõigil on siht silme ees," sõnas Aganits.

Teises poolfinaalpaaris juhib Pärnu Võru Barruse vastu mängudega kaks-üks ning neljas kohtumine peetakse Võrus pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Ojamets: oleme väga rumalad, kui mõtleme, et Selver midagi kingib meile

