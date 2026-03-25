X!

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti

{{1774467780000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti võrkpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria kolmandas mängus Selver x TalTechi ja Tartu Bigbanki vahel teenis kodumeeskond Selver 3:2 (20:25, 20:25, 25:21, 25:17, 15:0) võidu ning läks kolme võiduni peetavat seeriat mängudega kaks-üks juhtima.

Seeria kõik kolm senist kohtumist on lõppenud otsustava geimiga ehk tulemusega 3:2. Kui esimeses mängus sai Bigbank viiendas geimis 15:13 ja teises Selver x TalTech 16:14 võidu, siis kolmapäeval juhtus midagi kurioosset: kodumeeskond ei suutnud enam kui 600 pealtvaataja ees võita ühtegi punkti.

Bigbank alustas enesekindlalt, olles kahes esimeses geimis üsna kindlalt parem, vahendab volley.ee. Selveri peatreener Avo Keel tegi kaotusseisu jäädes mitu vahetust, saates sidemängijana väljakule Markkus Keele, nurgaründajana Mads Ronessi ja tempoosakonnas Hendrik Luukeni. Mäng keerati aina enam enda kasuks ja rünnakuliidri Andres Jefanovi 24 punkti (+15) toel haarati lõpuks seerias eduseis.

Lisaks Jefanovile panustasid teised Selveri mehed väga võrdselt, kui koguni neli mängijat tõid igaüks 11 punkti – Kaur Erik Kais, Mihkel Varblane, Andri Aganits ja Mads Roness. Selveri vastuvõtt oli 48% ja rünnak 49%, blokist saadi 9 punkti ja servil löödi 11 punkti (13 viga).

"Esimesed kaks geimi oli paras kannatamine," tõdes Aganits. "Tartu mängis hästi, meeskondlikult, õnnestusid rünnakul. Mul on hea meel, et meil tuli pingilt abi ja treenerid leidsid need vajalikud õlekõrred; hea meel, et suutsime peaga mängus püsida, isegi siis, kui seis oli raske."

Tartu Bigbanki parimad olid võrdselt 17 punktiga Stefan Kaibald (+6) ja Jack Williams (+10), Marx Aru arvele kogunes 12 silma (+7). Bigbanki vastuvõtt oli 38%, rünnakuid lahendati 41-protsendiliselt, blokk saadi Selveri rünnakutele ette 12 korral ja servil löödi 2 ässa ja eksiti 15 pallingul.

Kolme võiduni peetavat seeriat läks Selver nüüd juhtima mängudega 2:1. Neljas mäng peetakse 28. märtsil kell 17 TalTechi spordihoones ja vajadusel viies 31. märtsil kell 19 Tartus. 

Toimetaja: Anders Nõmm

Tartu ei suutnud kodusaalis otsustavas geimis võita ühtegi punkti

