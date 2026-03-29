U-18 neiud jäid EM-valiksarjas alla Hispaaniale

Võrkpall
Võrkpall
Võrkpall Autor/allikas: CEV
Võrkpall

Eesti neidude U-18 võrkpallikoondis pidas Euroopa meistrivõistluste valiksarja teises ringis oma teise alagrupikohtumise ja jäi 0:3 (15:25, 23:25, 12:25) alla Hispaaniale.

Eesti naiskonna kasuks tõi Keira Liina Lukas 13 punkti (+4), Simona Sova ja Siret Kaukver lisasid kumbi 5 punkti (+4 ja +3). Eestlannade vastuvõtt oli 37% ja rünnak 27%, blokipunkte teeniti 4 ja servil löödi 8 ässa ja eksiti 11 pallingul.

Hispaania parim oli 16 punkti (+14) toonud Elizabeth Uwagboe. Hispaania vastuvõtt oli 48% ja rünnak 47%, blokist saadi 10 ja servilt 9 punkti (9 viga).

Päev varem kaotas C-alagruppi kuuluv Eesti 1:3 Hollandile, pühapäeval kell 18 mängitakse Aserbaidžaaniga. Kokku on viis alagruppi ja EM-finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning kõigi alagruppide peale kolm paremat teise koha saajat.

Eesti koondis valiksarjas: Maria Hall, Simona Sova, Elis Ahjupera, Helene-Lisette Jürilo, Karolin Raudla, Mariete Järvelaid, Säde Kirss, Keira Liina Lukas, Mirjam Mäe, Susanna Elisabeth Rikand, Marleen Ojasoo, Siret Kaukver, Getter Utno, Maria Elizabeth Jefanov.

Toimetaja: Anders Nõmm

