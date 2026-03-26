Võru Barrus jäi poolfinaalseerias raske võiduga ellu

Võrkpalliklubi Võru Barrus oli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseerias seljaga vastu seina, kuid suutis Pärnu VK vastu kaotusseisust välja tulla ning seeria neljandasse mängu viia.

Poolfinaalseeria esimesed kaks kohtumist kaotanud Barrus alustas kolmandat kohtumist hästi ja võitis avageimi 25:21, kuid Pärnu vastas 25:21 geimivõiduga ja jõudis seejärel 25:15 võiduga finaalikohast ühe geimi kaugusele. Külalised suutsid seejärel ikkagi hooaega vähemalt geimi võrra pikendada ning viisid mängu 25:17 võiduga otsustavasse geimi.

Barruse hoog jätkus ka seal ja külalised läksid juhtima 3:0, aga Pärnu ei lasknud neid kaugele ette. Võru klubi jõudis seejärel veel 10:7 eduseisuni, aga pärnakad leidsid taas vastuse ja viigistasid. Võõrustaja läks seejärel veel 13:11 juhtima, aga seekord ei jäänud Barruse mehed vastust võlgu ja suutsid viigistada seisul 13:13.

Pärnu mängis otsustavatel hetkedel aga ebakindlalt ning 14:13 tuli Barrusele enneaegse üleande tõttu. Võru klubi realiseeris matšpalli, kui Pärnul oli raskusi servi vastu võtmisega: Kyle Wilson tõi külalistele otsustava punkti ning Barrusel viis seeria 3:2 (25:19, 21:25, 15:25, 25:17, 15:13) võiduga neljandasse mängu.

Kolme võiduni peetava seeria neljas mäng toimub 29. märtsil taas Võru spordihallis, kus Barrus teises mängus üks-kolm kaotuse sai. Vajadusel rändab poolfinaalseeria otsustavaks mänguks taas Pärnusse.

Teises poolfinaalis on Selver x TalTech võitnud kaks mängu ja Bigbank Tartu ühe, neljas kohtumine toimub laupäeval TalTechi spordihallis.