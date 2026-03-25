X!

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

Vormelisport
Fernando Alonso andmas intervjuud oma elukaaslasele Melissa Jimenezele.
Fernando Alonso andmas intervjuud oma elukaaslasele Melissa Jimenezele. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance /Hasan Bratic
Vormelisport

Aston Martini vormel-1 meeskonna piloot Fernando Alonso jätab Jaapani GP neljapäeval toimuva meediapäeva vahele, sest sai esimest korda isaks.

Tiim teatas ühismeedias, et Alonso jääb meediapäevalt eemale "isiklikel põhjustel". Kahekordne maailmameister eelistab enda eraelulisi detaile avalikult pigem mitte jagada, aga BBC Sport sai kinnituse, et tema elukaaslane Melissa Jimenez tõi ilmale paari esimese ühise lapse.

Spordiajakirjanikuna töötava Jimeneze ja Alonso peres kasvab juba kolm last, kelle isa on Jimenezega varem abielus olnud endine Barcelona ja Hispaania koondise jalgpallur Marc Bartra.

Aston Martin lisas, et Alonso naaseb tiimi juurde reedel toimuvateks vabatreeninguteks.

Jaapani GP on käimasoleva hooaja kolmas etapp ning hetkel moodustavad pilootide üldarvestuses esiviisiku George Russell (51 punkti), Kimi Antonelli (47), Charles Leclerc (34), Lewis Hamilton (33) ja Oliver Bearman (17). Valitsev maailmameister Lando Norris on kuues (15).

Toimetaja: Henrik Laever

Alonso hilineb rõõmsal põhjusel Jaapani GP-le

