Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

X!

Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpalliklubi Tartu Bigbank teatas ühismeedias, et on lõpetanud koostöö võistkonna peatreeneri Alar Rikbergiga.

"Otsus tehti pärast hiljutisi avalikke kommentaare meedias, milles käsitleti kriitiliselt võistkonna mängijaid ja kaptenit. Klubi hinnangul ei ole selline suhtlusviis kooskõlas meie organisatsiooni väärtuste ega meeskonnakultuuriga," seisis teates. "Bigbank Tartu peab väga oluliseks, et mängijate ja treenerite vahel valitseks vastastikune austus ning meeskonnasiseseid küsimusi lahendatakse eelkõige klubi sees."

Valitsev Eesti meister pidi Balti liigas leppima neljanda kohaga, kaotades nädalavahetusel pronksimängus Võru Barrusele 0:3.

Kohtumise järel kritiseeris Rikberg teravalt mängijaid. "Tavaliselt ma ei taha nimesid välja tuua, aga vaatame kapteni (Martti Juhkami) viimast kolme mängu. Ta on olnud miinuses ja abi ei tule ei servil, vastuvõtul, rünnakul ega blokis. Diagonaalründaja (Jack Williams) lubab vastasel tühja võrgu pealt ära lüüa... Täna sai mängijatele antud rohkem vabadust iseennast näidata ja ise otsuseid teha. Vabaduse tulemus oli äärmiselt kesine mäng," rääkis ta laupäeval Delfile.

Mida treenerina saaks teistmoodi teha? "Ma ei oska praegu midagi selle kohta öelda, sest see võistkond pole praegu võistkond. Võistkonnal puudub kapten, puudub sisemine hierarhia, võistkonnal puudub motivatsioon ja tahe võrkpalli mängida. Kõigele lisaks pole meil praegu ka oskusi võrkpalli mängida," kritiseeris ta.

Toimetaja: Maarja Värv

