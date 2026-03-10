KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri?

"Võimlas" kohtuvad teisipäeval Ivar Lepik, Aet Süvari ja Johannes Vedru, kes võtsid kokku tiheda ja dramaatilise spordinädalavahetuse.

Võrkpalli Balti liiga finaalturniir pakkus draamat nii väljakul kui ka selle kõrval. Pärnu võitis hooaja teise karika, Tartu jätkab peatreenerita. Alar Rikbergi kaasuse valguses küsime, millist tooni sobib peatreeneril avalikult mängijatest rääkides kasutada.

Saabuv kevad ei ole talisporti tõrjuda suutnud. Tallinnas peeti juunioride iluuisutamise maailmameistrivõistluseid, Otepääl algab sel nädalal laskesuusatamise maailmakarikaetapp. Tähelepanuta ei jää ka paralümpia kurlinguturniir.

Põrinasõprade rõõmuks ei puudu saatest vormel-1 rubriik, sest uus hooaeg algas sarja ajaloo suurimate muutustega.