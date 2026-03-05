X!

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

Võrkpall
Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liiga pronksimängus lähevad laupäeval kell 15.00 Pärnus vastamisi tiitlikaitsja Tartu Bigbank ja Võru Barrus Võrkpalliklubi.

Bigbank pidi poolfinaalseeria otsustavas mängus tunnistama RSU paremust ja Barrus jäi samuti otsustavas kohtumises alla Pärnule. Nii lähevad pronksimängus vastamisi kaks pettunud meeskonda, kes finaalist napilt eemale pidid jääma.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et tema meeskonnale oleks ka pronksmedal õnnestumine, mitte lohutusauhind. "Ma ise loodan, et minu mängijad ei võta seda nii, et läheme mingile lohutusauhinnale mängima. Kui seda hooaega vaatame, siis ega me ju meelega põhiturniiril kuuendaks jäänud, asjad lihtsalt läksid nii. Seda hooaega silmas pidades oleks medal meie jaoks ikkagi kordaminek. Loomulikult tunnen ka pettumust, sest tunnetasin juba enne poolfinaale, et meil on võimalus, aga i-le jäi siiski täpp peale panemata," alustas Lüütsepp.

"Õnnestumised ja ebaõnnestumised käivad spordiga kaasas, tuleb poolfinaal kiiresti ära unustada, näen, et meil on võimalus medal võita, mitte lohutusauhinda saada," lisas ta.

Juhendaja tõdes, et isiklikus plaanis suudab ta aasta-aastalt kaotustega kiiremini toime tulla. "Üllatavalt kiiresti saan üle, ju see kogemus pettuda on juba nii suur," ütles ta naerdes. "Aga mis siin ikka pikalt nutta, võtan asja pragmaatiliselt – me andsime endast kõik selles seerias ja eilseks ei jäänud enam palju järgi. Pärnu oli lõpuks kindlam ja nemad hoidsid pea külmana ning suutsid ka väsinult rohkem kvaliteeti näidata. Nüüd on aeg see unustada ja mina olen juba mõtetega laupäevas, nutame selle ühe päeva ja siis uuesti fookus laupäeva ning läheme paneme uue hooga," selgitas Lüütsepp oma nägemust.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg vaatas esmalt tagasi viimasele poolfinaalile. "Lätlaste mängu iseloomustas esimesest pallivahetusest alates meeletu võitluslikkus, eelkõige kaitses. Meil oli seda hetketi. Nende nurgad ja diagonaal skoorisid väga hästi ja side mängis kiirelt ja täpselt ning ründajad said särada. Pigem tegi vastane väga hea esituse ja meie olime veidi kehvemad. Meie mehed särasid mingites elementides, ent mingi osa kärises kõigil, ideaalset mängu keegi kokku ei pannud," selgitas Rikberg.

"Pronksimängu osas usun, et võidab see, kes rohkem tahab ja on nõus endast rohkem väljakule jätma. Me ei lähe selle ajaga paremaks ei võrkpallis ega füüsiliselt, määrab tahtmine. Tuleb üks kõva tahtejõu test, kus kõik eelnev ei maksa midagi ja kõik algab nullist," lisas peatreener.

Kell 18.00 algavas finaalmängus kohtuvad Pärnu Võrkpalliklubi ja Robežsardze/RSU Lätist. Mõlemat mängu näeb otsepildis nii Inspira kui Delfi vahendusel. Finaalipäeva pileteid saab osta SIIT

Toimetaja: Henrik Laever

