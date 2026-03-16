Ojamets: austust väärib see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta

Elme Messer meeste Balti liigas sai Bigbank neljanda koha, Selver langes konkurentsist poolfinaalis. Bigbanki ohjad võttis seejärel üle senine abitreener Andrei Ojamets, kelle sõnul on meeskond täis tahtmist end tõestada.

"Võin selle nädala pealt öelda, et trennides on mehed tahtmist täis. Igaüks saab aru, et mitte ainult klubina, vaid igaühel personaalselt on mängus oma hea nimi ja au. Usun, et kõik tahavad end rehabiliteerida ja näidata, et oleme võimelised paremaks. Mina treenerina pean nüüd uuesti harjuma meeskonna peatreeneriks olemisega, see erineb naiste võrkpallist omajagu, aga mul on isiklik kohustus klub ees, mis on mind palju aidanud ja annan endast parima, et koos tulemuseni jõuda," rääkis Ojamets.

"Oli, mis oli, pole mõtet möödunut taga nutta ja tuleb edasi minna. Mul on üks lemmiklause, Hiina vanasõna, mis ütleb, et austust väärib mitte vaid võitja, aga see, kes kukkudes suudab taas püsti tõusta ja edasi minna. See võiks meie kohta ka kehtida, sest usun, et kõik on võimalik, kui tahame ja pühendume," lisas kogenud treener.

Selver x TalTechi juhendaja Avo Keel on saanud pikemalt valmistuda, sest Balti liiga finaalipäevale ei jõutud. "Oleme toimetanud treenimise tähe all ja usun, et oleme võitlusvõimelised. Suuri kadusid meil pole olnud, väike palavikuteema oli, aga hetkel on kõik rivis. Loodan, et koos kevadpäikese ja play-offidega on meestel suur soov end tõestada ja motivatsioonipuudust pole. Suurt probleemi ma väikeses mängupausis ei näe, ei kao see tunnetus selle ajaga ära," alustas Keel.

"Treenerivahetus jms olukorrad tavaliselt muudavad midagi. Usun, et näeme väga tõestamishimulisi Tartu mängijaid, kes rebivad end lõhki, kui on vaja. Neil on kaks kvaliteetset põhinurka Martti Juhkami ja Stefan Kaibaldi näol, lisaks Rasmus Meius toetamas. Keskel kolm sarnasel tasemel tempot ja kogenud sidemängija Aleksander Eerma näol, kõige küsitavam on vast diagonaal Jack Williamsi seis, tema esitused on olnud kõige küsitavamad. Saame näha, kes mentaalselt kauem vastu peab ja kuidas reageeritakse seerias kaotusseisu jäädes, kindlasti tuleb armutu võitlus," lisas Keel.