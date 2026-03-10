Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

Tartu Bigbanki võrkpalliklubi teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab Andrei Ojamets ning abitreenerina liitub Valentin Kordas.

Esmaspäeval senise peatreeneri Alar Rikbergiga koostöö lõpetanud Bigbank uueks juhendajaks saab seni abitreenerina ja naiskonna peatreenerina töötanud Andrei Ojamets. Abitreenerina liitub tõsisest terviseprobleemist taastuv Valentin Kordas.

"Andrei on end sarnases olukorras mitmed hooajad tagasi tõestanud ning mõlemad mehed tunnevad meie klubi siseelu hästi ja usun, et nende temperament on just see, mida keerulisest seisust väljatulekuks vajame," sõnas klubijuht Hendrik Rikand.

"Mingi hetkeni püsis lootus, et Valentin saab meid ka mängijana aidata, kuid hetkel usume, et ka treeneripingil on temast suur abi," jätkas Rikand. "Sama duo on end naiskonna eesotsas raskete olukordade lahendamise spetsina juba tõestanud!"

Ojamets ja Kordas jätkavad ka naiskonna juures, kuhu tuuakse klubi sõnul vajadusel lisajõudu, et treeningtöö ei kannataks.