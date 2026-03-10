X!

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

Võrkpall
Andrei Ojamets
Andrei Ojamets Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Tartu Bigbanki võrkpalliklubi teatas, et meeskonna uueks peatreeneriks saab Andrei Ojamets ning abitreenerina liitub Valentin Kordas.

Esmaspäeval senise peatreeneri Alar Rikbergiga koostöö lõpetanud Bigbank uueks juhendajaks saab seni abitreenerina ja naiskonna peatreenerina töötanud Andrei Ojamets. Abitreenerina liitub tõsisest terviseprobleemist taastuv Valentin Kordas.

"Andrei on end sarnases olukorras mitmed hooajad tagasi tõestanud ning mõlemad mehed tunnevad meie klubi siseelu hästi ja usun, et nende temperament on just see, mida keerulisest seisust väljatulekuks vajame," sõnas klubijuht Hendrik Rikand.

"Mingi hetkeni püsis lootus, et Valentin saab meid ka mängijana aidata, kuid hetkel usume, et ka treeneripingil on temast suur abi," jätkas Rikand. "Sama duo on end naiskonna eesotsas raskete olukordade lahendamise spetsina juba tõestanud!"

Ojamets ja Kordas jätkavad ka naiskonna juures, kuhu tuuakse klubi sõnul vajadusel lisajõudu, et treeningtöö ei kannataks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

15:52

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö Uuendatud

09.03

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

09.03

Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

08.03

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli

07.03

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

02.03

Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

videod

sport.err.ee uudised

17:53

Vehklemisliidu üldkoosolek presidendi umbusaldamiseks jäi ära

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

17:09

Estoloppeti suusatalve nautis 8500 suusasõpra

16:43

Paralümpial õnnetult kukkunud rootslane viidi haiglasse

16:14

Vabamaadleja Aleksandrov piirdus U-23 EM-il ühe matšiga

15:52

Tartu Bigbanki peatreeneriks sai Ojamets, abitreener on Kordas

15:17

Eesti jäähokikoondis osaleb uue 3x3 sarja esimesel etapil

14:40

Tänak: Hyundai muredele on kindlasti lahendus

14:01

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

13:28

Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

12:21

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

11:47

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

loetumad

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö Uuendatud

09.03

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

17:20

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo